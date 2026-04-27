Glumac Hju Džekman ponovo je u centru pažnje, ovog puta zbog planova za novo venčanje, ali i porodične drame koja te planove komplikuje.

Glumac (57) se nedavno pojavio na premijeri filma „Sheep Detectives“ u Njujorku sa novom partnerkom Saton Foster (51). Par je delovao zaljubljeno i skladno, ne skrivajući bliskost pred kamerama.

Veza počela na poslu

Njihova veza je zvanično potvrđena krajem prošle godine, iako su se upoznali i viđali ranije dok su radili zajedno mjuzikl „The Music Man“, a oboje su još uvek bili u braku.

Varnice među kolegama su planule, a oboje su se zbog te ljubavi razveli. Hju se razveo od Debore Li nakon skoro tri decenije zajedničkog života, dok je Saton Foster stavila tačku na brak sa scenaristom Tedom Grifinom.

Venčanje na pomolu

Prema pisanju stranih medija, Hju je već zaprosio novu partnerku i planira venčanje. Međutim, stvari nisu tako jednostavne. Njegova deca iz prvog braka, Oskar (25) i Ava (20), navodno se protive toj ideji. Oni su, prema izvorima, čvrsto uz majku i teško prihvataju očevu novu vezu, pogotovo jer je usledila odmah nakon razvoda, a većina misli da su se viđali i pre toga.

Hju Džekman pokušava da pronađe balans. Želi da nastavi svoj život i novu ljubav, ali i da ne povredi svoju decu. Navodno se trudi da ih uključi u svoje planove, ali bez osećaja da na bilo koji način „izdaju“ majku.

On se sa novom partnerkom sve češće pojavljuje u javnosti i deluje srećno, ali ostaje pitanje da li će uspeti da pomiri dve strane svog života – novu ljubav i decu. Saznaćemo uskoro.

