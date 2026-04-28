Želite ujednačen preplanuli ten bez fleka i pruga? Uz nekoliko pravih koraka, možete dobiti prirodan, zlatni sjaj – kao da ste se upravo vratili s mora, ali bez izlaganja suncu.

Samopotamnjivanje može brzo da podigne samopouzdanje, ali greške poput previše proizvoda ili loše pripremljene kože lako dovode do neujednačene boje. Dobra vest je da se to može izbeći.

Priprema kože je ključ

Najvažniji korak je priprema. Koža mora biti glatka i bez mrtvih ćelija, jer se boja upravo tu najviše zadržava. Dan pre nanošenja uradite blag piling, posebno na laktovima, kolenima i petama.

Hidratacija pravi razliku

Dobro hidrirana koža ravnomerno upija proizvod. Ako je suva, boja će biti tamnija na pojedinim mestima. Zato pre nanošenja nanesite kremu, naročito na suve delove tela.

Gde nanositi proizvod

Izbegavajte vlažno i toplo kupatilo. Najbolje je da samopotamnjivač nanosite u hladnijoj, provetrenoj prostoriji kako bi se ravnomerno rasporedio.

Tehnika nanošenja

Koristite rukavicu i nanosite proizvod kružnim pokretima – od nogu ka gore. Ne preterujte sa količinom, jer je bolje dodavati sloj po sloj nego napraviti fleke.

Obratite pažnju na kritične delove

Laktovi, kolena i zglobovi lako „povuku“ više boje, pa tu koristite manju količinu ili je pomešajte s kremom. Na licu budite posebno pažljivi i nanesite tanak sloj.

Strpljenje je važno

Nakon nanošenja sačekajte bar 30–60 minuta pre oblačenja i birajte široku, tamnu garderobu.

Prvih nekoliko sati bez vode

U narednih 4–6 sati izbegavajte tuširanje, znojenje i vlagu, jer se tada boja razvija.

Kako da ten duže traje

Redovna hidratacija je ključ. Koža će duže zadržati boju i ona će se ravnomernije skidati. Po potrebi, posle nekoliko dana možete naneti još jedan tanak sloj za osveženje tena.

Uz malo pažnje, samopotamnjivanje može dati prirodan i ujednačen izgled – bez neprijatnih iznenađenja.