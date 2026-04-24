Bili Ajliš je tek sada dosligla vrhunac slave.

Pevačica (24), za koju svi znaju da je mega fan Džastina Bibera, te da je zahvaljujući svom astronomskom uspehu na svetskoj pop sceni dospela u uži krug prijatelja kadandskog umetnika (32), je 18. aprila imala priliku da mu se pridruži na sceni tokom festivala ,,Coachella", i to ne kao izvođačica, već kao obožavateljka.

Džastin, naime, ima dugogodišnju praksu da na svojim koncertima iz publike pozove jednu od svojih fanova tokom pesme ,,One Less Lonely Girl", a ovoga puta je tu čast imala upravo Bili. Ona je uživala u koncertu zajedno sa budućom ženom svog brata Finijasa, Klaudijom Sulevski, kao i Džastinovom suprugom Hejli, kada je bila pozvana da se pridruži Džastinu na sceni. Uzbuđeno je potrčala ka sceni i zagrlila zvezdu.

Bili je sledećeg dana na svojim Instagramu pokazala da je i dalje emotivna zbog tog trenutka.

„Ne mogu da prestanem da plačem“, napisala je preko selfija na kojem se vide njene crvene oči.

Majka

Njena majka, Megi Baird, je takođe podelila dirljivu objavu na Instagramu nakon nastupa, opisujući ga kao „jedan od najdirljivijih trenutaka ikada.“

Ona je nastavila: „Gledamo kako naša deca razvijaju te duboke, duboke veze sa umetnicima koji ih emotivno dotiču i obično ne postoji ništa što možemo da učinimo povodom toga… Gledati kako se ovaj ludi, nezamislivi san ostvaruje tokom mnogih godina zaista je neverovatno.“

Gugl

Čak je i Gugl primetio legendaran trenutak.

Kada ukucate ime ,,Bili Ajliš" u ovom onaljn pretraživaču videćete sledeće: ,,Did you mean: justin's one less lonely girl" (srp: ,,Da li ste mislili: džastinova manje usamljena devojka").

Uspomene

Bili je još jednom dokazala da je Džastinov najveći fan tako što je podelila objavu na kojoj su se našle mnogobrojne slike i snimci na kojima se jasno vidi njena ljubav prema pevaču.

Bili je na slikama stajala pored njegovih postera, nosila majice sa Džastinovim imenom i čak pokazala masku za telefon sa slikom umetnika.Uz to je podelila i snimak na kojem pleše, a dodala je i nekoliko izliva nežnosti koje je uputila svom omiljenom izvođaču.

U opisu objave je napisala: ,,Ne obraćajte mi se."

