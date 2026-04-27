Džastin Biber je nakon velikog nastupa na Koačeli vikend proveo daleko od glamura pecajući sa svojim malim sinom. Iako retko deli porodične trenutke, objavio je fotografije na kojima drži sina u naručju, pazeći da mu lice ne bude vidljivo. Njih dvojica bili su usklađeni u plavim kombinacijama, dok su zajedno uživali na rečnom doku.





Ove dirljive scene dolaze odmah nakon njegovog izuzetno unosnog angažmana na festivalu, gde je, prema navodima, zaradio milionski honorar po vikendu u saradnji sa Goldenvoice. Tokom nastupa izvodio je pesme sa novijih albuma, ali i starije hitove, a poseban trenutak bio je kada je u publici kamera uhvatila njegovu suprugu Hejli Biber dok mu šalje poljubac.

Par, koji je u braku od 2018. godine, dobio je sina 2024, a pevač ga je emotivno pomenuo i tokom nastupa, čime je dodatno raznežio publiku.