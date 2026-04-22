Džastin Biber podelio je intimne fotografije sa suprugom Hejli Biber sa Koačela festivala 2026. godine, pružajući fanovima uvid u emotivne i privatne trenutke sa nastupa i bekstejdža.

Kanadski pevač je bio jedan od glavnih izvođača na dvonedeljnom festivalu koji se održava u Indiju, Kalifornija, i tokom nastupa je izveo više iznenađenja, uključujući gostovanja poznatih zvezda.

Na Instagramu je objavio niz fotografija bez opisa, a jedna od njih prikazuje njega i Hejli u nežnom zagrljaju iza scene tokom noći. Na slici se vidi kako je Džastin obgrlio Hejli, dok ga ona drži za lice u intimnom trenutku.

U drugim objavama prikazani su i trenuci sa nastupa, uključujući pojavljivanje pevačice SZA, koja mu se pridružila na sceni i izvela pesmu "Snooze", kao i emotivna reakcija pevačice Bili Ajliš tokom izvođenja zajedničke pesme "One Less Lonely Girl".

Džastin je podelio i opuštene trenutke sa prijateljima iza scene, vožnju bicikla po Indiju i sviranje gitare, kao i vreme provedeno sa Hejli, sa kojom je u braku od 2018. godine. Par je 2024. dobio sina Džeka Bluza Bibera, koji je takođe bio prisutan na festivalu i dobio pomen tokom nastupa.

Iako su reakcije na njegov minimalistički nastup bile podeljene, pevač, prema izvorima bliskim njemu, nije bio opterećen kritikama, već je bio zadovoljan što je nastupio na svoj način i povezao se sa publikom.

