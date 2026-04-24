Niste visoki? Postoje jednostavni modni trikovi uz koje možete vizuelno izdužiti figuru i postići skladne proporcije – čak i bez visokih potpetica.

Moda nije samo praćenje trendova, već igra proporcija. Kod nižeg rasta (oko 160 cm i manje), ključ je u pravilnom balansu linija, dužina i krojeva. Kada to savladate, oblačenje postaje jednostavno i zabavno. Nije ograničenje – već veština kako da naglasite ono najbolje.

Struktura umesto bezobličnosti

Široki i neoblikovani komadi mogu „progutati“ figuru i vizuelno je skratiti. Zato su za niži rast idealni komadi koji prate liniju tela – kraći sakoi, blago naglašena ramena, kaputi koji prate siluetu ili podvrnuti rukavi koji otkrivaju zglobove. Čak i mali detalj, poput kaiša na pravom mestu, može potpuno promeniti izgled.

Dužina koja pravi razliku

Dužina garderobe igra veliku ulogu. Midi suknje koje završavaju na sredini lista mogu skratiti noge, dok su bolje opcije modeli iznad kolena, tik ispod njega ili skoro do članka. Mini otvara nogu i daje lakoću, dok maksi komadi stvaraju vertikalnu liniju koja izdužuje telo.

Dodaci – manje je više

Kod aksesoara važi pravilo – što su diskretniji, to bolje. Velike torbe i masivan nakit mogu „preopteretiti“ figuru. Umesto toga, birajte manje torbe, tanke narukvice i nežne lančiće. I kaiš neka bude tanji – cilj je sklad, a ne dominacija detalja.

Šare i materijali – birajte pametno

Veliki uzorci mogu izgledati upadljivo, ali na nižoj figuri često nisu najzahvalniji. Sitni motivi, poput cvetića ili tačkica, deluju proporcionalnije. Vertikalne linije su posebno dobar izbor jer vizuelno izdužuju telo, dok horizontalne treba izbegavati.

Visok struk – siguran trik

Pantalone i suknje sa visokim strukom optički produžavaju noge i daju bolji balans figuri. To je jedan od najjednostavnijih načina da izgledate više bez ikakvog dodatnog napora.

Obuća koja „produžava“ noge

Cipele imaju veliku ulogu. Neutralne i svetlije nijanse stvaraju kontinuitet između noge i stopala, dok kaiševi oko članka ili jake kontrastne boje skraćuju siluetu. Najbolji izbor su jednostavni modeli – niske potpetice, minimalističke patike ili obuća u boji kože.

Jedna boja – veći efekat

Kada je reč o bojama, jednostavnost je ključ. Previše kontrasta „seče“ figuru, dok monohromatske kombinacije (jedna boja ili slični tonovi) vizuelno izdužuju telo. Što je manje „prekida“ u liniji, to ćete delovati više.

Na kraju, najvažnije pravilo je – slušajte svoje telo i prilagodite garderobu sebi. Pravi izbor može učiniti čuda, bez obzira na visinu.