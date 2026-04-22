Kloi Kardašijan je uputila dirljivu posvetu svojoj ćerki Tru.

Medijska ličnost (41) je u utorak, 21. aprila, podelila preslatku objavu na Instagramu sa fotografijama sa proslave osmog rođendana njene ćerke Tru Tompson, održane 12. aprila, koja je bila u znaku ,,Care Bears" motiva, torte i kreativnih radionica, a organizovana je u dečijem prostoru za igru ,,Off The Wall".

Kloi je u emotivnom opisu objave ljubav svoje ćerke opisala kao „čistu magiju“, njen smeh kao „isceljujuć i zarazan“, a zagrljaje kao „neprocenjive“.

Dodala je i: „Beskonačnih osam. Osam zvuči i deluje drugačije. Tvoje srce se širi, tvoje misli postaju dublje, tvoje svetlo postaje sve više tvoje. Postoji nešto toliko sveto u čudu koje nosiš u sebi. Nevinosti u tvojim očima.“

Blagoslov

Kloi je rekla da ju je njena najstarija ćerka spasila više puta nego što može da izbroji tokom osam godina njenog života.

Dodala je: „Činiš da želim da budem bolja svaki dan, ne samo za tebe i Tejtuma, već zbog tebe i Tejtuma.“

Kloi deli ćerku Tru i sina Tejtuma Tompsona (3) sa bivšim partnerom, ,,NBA" igračem Tristanom Tompsonom (35). Par je bio u vezi pet godina, od 2016. do 2021. godine.

„Nosim vas u SVEMU što radim i u svemu što osećam. Voleti vas oboje zauvek će biti deo mene na koji sam najponosnija“, napisala je u objavi.

Porodica

Tru je viđena kako slavi sa svojim rođacima, Sejntom (10), Drim(9) i Čikago (8), zajedno sa svojim bratom Tejtumom, kao i bakom, Kris Džener (70).

Otac Tristan i njegov brat Amari Tompson (19) su takođe prisustvovali proslavi, prenosi People.

