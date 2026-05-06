Bili Ajliš je govorila otvoreno o svom iskustvu pohađanja medijske obuke.

Pevačica (24) se u nedavoj epizodi podkasta „Good Hang with Ejmi Poler“ osvrnula na to kako se njen javni imidž menjao tokom karijere.

Bili je rekla da je bila „veoma svojeglava i pomalo zapovednički nastrojena“ kao devojčica, zbog čega je bila „veoma iskrena“ u svojim intervjuima.

„Radila sam PR obuku kada sam imala 14 godina i preplakala sam. Toliko sam to mrzela. Bilo je bukvalno najstrašnije sr*nje ikada“, rekla je Bili Ajliš.

„Imala sam samo jednu sesiju, trajala je manje od sat vremena, i plakala sam i otišla, i posle toga nisam poštovala nijedno od pravila“, nastavila je.

Govoreći detaljnije o svom iskustvu, Bili je rekla da bi, kada bi joj postavili pitanje, odgovarala na svoj način — ali bi joj brzo bilo rečeno da to „ne govori tako“.

„Bilo je važno da to naučim i drago mi je što sam naučila“, rekla je.

Ejmi Poler (54) je primetila da je „autentičnost veoma važna“ za Bili Ajliš, pa je to iskustvo verovatno bilo „bolno“.

„To je ono što tražiš, to je ono što želiš da pošalješ u svet“, rekla je voditeljka. „Osećaš to i na neki način ne možeš da odglumiš. Verovatno je pomalo bolno kada nisi autentičan.“

„Mrzim to“, odgovorila je Bili Ajliš, dodajući da je od tada ublažila koliko deli u intervjuima.

Film

Pojavljivanje pevačice u podkastu Ejmi Poler dolazi nekoliko dana uoči izlaska njenog novog filma „Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)“. Film, čiji su ko-reditelji Bili Ajliš i Džejms Kameron, beleži njen rasprodat koncert u Mančesteru uz nastupe uživo i intimne trenutke iza scene.

Prošlog meseca, Ajliš je bila serenadirana tokom nastupa Džastina Bibera, koji je izvodio pesmu „One Less Lonely Girl“ na festivalu Kočela. Narednog dana podelila je svoja osećanja na Instagram storijima i rekla da „ne može da prestane da plače“.

„Hit Me Hard and Soft: The Tour“ stiže u bioskope u petak, 8. maja, prenosi People.

