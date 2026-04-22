Poznata glumica Kira Najtli i njen suprug, muzičar Džejms Rajton, ponovo su u centru pažnje zbog sve glasnijih spekulacija o njihovom razvodu.

Najnoviji povod za priče pojavio se kada je Rajton snimljen u Londonu bez burme. Vozio je bicikl, opušteno obučen, ali je upravo izostanak burme privukao najveću pažnju i pokrenuo nova nagađanja o stanju njihovog braka.

Sumnje su odavno počele

Ovo nije prvi put da se govori o problemima u braku lepe glumice. Još u februaru pojavile su se glasine o tome kada je Kira u zvaničnim dokumentima svoje kompanije izostavila muževljevo prezime. Umesto toga, navela je svoje puno ime – Kira Kristijan Najtli, što su mnogi protumačili kao znak da se nešto dešava iza zatvorenih vrata i da planiraju da se razvedu.

Ni Kira ni Džejms do sada nisu komentarisali ove navode, što je dodatno podgrejalo interesovanje javnosti. Svaki njihov potez sada se pomno prati i analizira.

Podsetimo, njih dvoje su zajedno od 2011. godine, a upoznali su se na jednoj večeri preko zajedničkih prijatelja. Već naredne godine su se verili, a 2013. su se venčali na intimnoj ceremoniji u Francuskoj.

Tokom braka dobili su dve ćerke, Edi i Delajlu, i dugo su važili za jedan od stabilnijih parova u svetu poznatih.

Poslednji put viđeni zajedno

Kira Najtli retko govori o privatnom životu, ali je jednom prilikom kroz šalu opisala njihov odnos. Rekla je da se često međusobno nerviraju, ali da se isto tako mnogo smeju, naglašavajući da bi zajednički poslovni projekti bili loša ideja za njihov brak.

Poznati bračni par je poslednji put viđen zajedno početkom meseca tokom boravka u Veneciji, što dodatno zbunjuje fanove koji se pitaju da li je reč o prolaznoj krizi ili je to kraj jedne dugogodišnje ljubavi.

