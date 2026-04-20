Glumica Pamela Anderson iza sebe ima šest brakova, a sada je povezuju sa poznatim glumcem. Ipak, kaže da više ne želi brak.

Burna ljubavna priča

Poznata glumica Pamela Anderson godinama je u centru pažnje, kako zbog karijere, tako i zbog turbulentnog ljubavnog života. Iako je svetsku slavu stekla ulogom u seriji „Čuvari plaže“, privatni život joj je često bio mnogo dramatičniji od onoga na ekranu.

Šest brakova i razvoda

Pamela se udavala čak šest puta, a njen prvi brak sa muzičarem Tomijem Lijem bio je posebno buran. Iako su dobili dvoje dece, brak je završen razvodom nakon problema i skandala.

Kasnije veze i brakovi, uključujući odnos sa Kidom Rokom i drugim partnerima, često su bili kratkog daha i puni preokreta. Neki brakovi trajali su svega nekoliko nedelja, a jedan je čak proglašen nevažećim.

Nova romansa intrigira javnost

U poslednje vreme sve češće se govori o njenoj bliskosti sa kolegom Lijamom Nisonom. Njih dvoje su se upoznali tokom snimanja filma i brzo se zbližili.

Zvanično nisu potvrdili vezu, ali njihovo ponašanje je dodatno podgrejalo glasine o romansi.

Njegova teška životna priča

Lijam Nison iza sebe ima bolno iskustvo. Njegova supruga je preminula nakon teške povrede, a on je doneo tešku odluku da bude isključena sa aparata za održavanje života, u skladu sa njenom željom. Od tada se nije ponovo ženio, što ovu priču čini još emotivnijom.

Pamela više ne želi brak

Nakon brojnih neuspešnih brakova, Pamela Anderson navodno više ne želi da se udaje. Iako je otvorena za ljubav, čini se da je odlučila da ne ponovi iste greške. Možda se zbog ljubavi predomisli, poznato je da lako stupa brak. Uskoro ćemo saznati.

