Nakon što oljuštite krompir i isečete ga na kriške, nemojte ga odmah stavljati u pleh.

Stavite ga u posudu sa ledenom vodom i dodajte jednu punu kašiku soli, pa ga ostavite tačno pet minuta.

Ovaj postupak izvlači višak skroba sa površine, što je važno da krompir ne bi bio lepljiv i težak.

Posle toga ga obavezno dobro osušite čistom krpom jer vlaga smanjuje hrskavost u rerni.

Priprema ukusnog krompira uz dodatak posebnog sastojka

Kada se krompir osuši, prelijte ga uljem i dodajte kašiku kukuruznog brašna.

Kukuruzno brašno će se povezati sa preostalom vlagom i tokom pečenja stvoriti tanak zlatni sloj koji daje hrskavost.

Pecite ga na visokoj temperaturi od 220 stepeni prvih 15 minuta, a zatim smanjite temperaturu.

Na kraju ćete dobiti krompir koji je iznutra mekan i kremast, a spolja hrskav i bolji nego u mnogim restoranima.

Kako prepoznati dobar krompir na pijaci

Birajte krtole koje su čvrste i bez klica. Zelena boja na kori ukazuje na prisustvo solanina, koji može dati gorak ukus i pokvariti jelo.

Zelena boja na kori ukazuje na prisustvo solanina, koji može dati gorak ukus i pokvariti jelo.

Stariji krompir sa tamnijom i hrapavijom korom najbolji je za pečenje, dok je onaj sa glatkom korom pogodniji za salate.

