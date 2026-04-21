Madona se iznenada pojavila kao gošća na nastupu Sabrina Carpenter, gde je sa njom podelila binu i izvela svoje velike hitove “Like a Prayer” i “Vogue”, uz najavu ili izvođenje novog dueta koji bi, prema spekulacijama, mogao završiti na njenom narednom projektu Confessions II.

Ovaj trenutak se desio na festivalu Coachella Valley Music and Arts Festival u Kaliforniji 17. aprila, i odmah je privukao veliku pažnju publike i medija zbog iznenadne pojave “Kraljice popa”.

Nakon nastupa i tog iznenadnog pojavljivanja na Koačeli, Madonna je, prema navodima, objavila poruku na Instagram storiju u kojoj je zamolila da joj se vrati autfit koji je nosila na festivalu, jer je nestao nakon događaja.

Takve situacije na velikim festivalima nisu neuobičajene — garderoba, kostimi i rekviziti često prolaze kroz mnogo ruku (styling timovi, presvlačenje, backstage gužva), pa se ponekad desi i da nešto “nestane” ili ostane iza kulisa.

U svakom slučaju, priča je dodatno pojačala pažnju oko njenog iznenadnog nastupa na Coachella Valley Music and Arts Festival, pa je kombinacija spektakla na bini i ove “off-stage” situacije završila kao viralna vest.

U toj objavi od 21. aprila, Madona je, osvrćući se na svoj povratak na Coachella Valley Music and Arts Festival posle 20 godina, opisala taj trenutak kao simbolično “zatvaranje kruga”.

Međutim, kako je navela, taj lični i emotivni momenat je pokvarilo to što je nakon nastupa otkrila da su nestali delovi garderobe koje je nosila — uključujući komade iz njene lične arhive poput jakne, korseta i haljine.

Suština njene poruke je bila da joj je taj povratak na Coachellu bio značajan i nostalgičan, ali da je istovremeno ostala razočarana zbog nestanka vintage kostima koje očigledno smatra važnim delom svoje muzičke i scenske istorije.

U nastavku te iste objave, Madona je naglasila emotivnu i ličnu vrednost tih stvari, ističući da za nju to nisu obični kostimi.

Poruka u suštini ide u tom pravcu da su ti predmeti deo njenog umetničkog identiteta i karijere, a ne samo garderoba za nastup. Posebno je naglasila da su, osim glavnih komada koje je već pomenula (jakna, korset, haljina), nestali i drugi “arhivski predmeti iz tog perioda”, što dodatno pojačava utisak da se radilo o kolekciji koja ima istorijsku i ličnu vrednost.

Cela situacija je dodatno dobila pažnju jer se vezuje za njen simboličan povratak na Coachella Valley Music and Arts Festival, pa je kontrast između spektakla na sceni i gubitka ličnih predmeta postao deo šire medijske priče.

U toj objavi Madona je zaista pozvala javnost da pomogne u pronalasku nestalih stvari, uz poruku da se jave na ostavljenu mejl adresu ako imaju bilo kakve informacije, uz napomenu o mogućoj “nagradi” za povraćaj garderobe — iako bez konkretnih detalja šta bi ta nagrada bila.

Zanimljivo je i to što se ceo slučaj dodatno “zakačio” za njen nastup sa Sabrina Carpenter na Coachella Valley Music and Arts Festival, jer je tokom nastupa sama pomenula da nosi istu jaknu, korset i čizme kao i na svom prvom Coachella pojavljivanju pre dve decenije.

Taj detalj je verovatno i doprineo konfuziji oko garderobe — jer su u opticaju i “vintage” arhivski komadi i kostimi koji su bili deo pažljivo osmišljenog scenskog narativa, pa nije uvek jasno gde se tačno nešto izgubilo: u backstage logistici, transportu ili nakon samog nastupa.