Očuvanje kognitivnih funkcija jedan je od ključnih faktora zdravog starenja. Osim fizičke aktivnosti, važno je zadržati pamćenje, učestvovati u razgovorima i učiti nove veštine. Lekari ističu da ishrana bogata nutrijentima igra veliku ulogu u zdravlju mozga. "Ishrana ima važnu ulogu u kognitivnim funkcijama jer obezbeđuje energiju te vitamine i nutrijente potrebne za smanjenje upala i rizika od kognitivnog pada", kaže neurolog dr. Mišel Evans za Parade.

Jedan nutrijent posebno se ističe, a mnogi ga ne unose dovoljno - reč je o vitaminu D. Neurohirurg dr. Džuli Pilitsis objašnjava: "Vitamin D pomaže neuronima da pravilno funkcionišu regulišući i one koji ulaze i izlaze iz ćelija." Dodaje da ima protivupalna svojstva i može pomoći u uklanjanju beta-amiloida povezanog s Alchajmerovom bolešću. "Kod teškog nedostatka vitamina D rizik od razvoja demencije se udvostručuje", upozorava.

Nikad nije kasno početi brinuti o zdravlju mozga

Nažalost, nedostatak vitamina D vrlo je čest, posebno kod starijih osoba. "Čak polovina starijih odraslih osoba nema dovoljno vitamina D", navodi dr. Pilitsis. Preporučuje održavanje nivoa od najmanje 50 nanomola po litru krvi. "To obično znači unos od 800 do 1000 međunarodnih jedinica dnevno kroz ishranu ili dodatke", objašnjava, uz napomenu da su dobre namirnice masna riba, obogaćeni mlečni proizvodi i žumance.

Osim vitamina D, važnu ulogu imaju i drugi nutrijenti poput omega-3 masnih kiselina, kolina i vitamina B. Nutricionistkinja Lona Sandon ističe: "Omega-3 masne kiseline pomažu u smanjenju upala u mozgu. Kolin pomaže u zaštiti ćelijskih membrana i očuvanju strukture mozga.

Doktorke naglašavaju da nikad nije kasno početi brinuti o zdravlju mozga kroz ishranu, a dugoročna doslednost u unosu kvalitetnih namirnica daje najbolje rezultate.

