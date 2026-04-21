Princ Hari i njegova supruga Megan Markl, ovih dana su prvi put posetili Australiju nakon službene kraljevske turneje 2018. godine. Bili su u Melburnu, Kenberiju i Sidneju, gde su učestvovali na raznim manifestacijama posvećenima mentalnom zdravlju, kao i podršci veteranima i njihovim najmilijima.

Hari je tim povodom ispričao kako nije želeo svoju kraljevsku ulogu nakon što mu je preminula majka, a Megan se prisetila trenutaka kada je bila najomraženija osoba na svetu. S obzirom na to da su se bračni supružnici povukli s kraljevskih dužnosti početkom 2020. i preselili iz Velike Britanije u Ameriku, ovo nije bila kraljevska turneja, ali bilo je dosta sličnosti s njihovim nekadašnjim službenim posetama.

Ono o čemu javnost ne prestaje brujati jeste njihova poseta plaži Bondi. Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa šetali su peščanom plažom s velikom grupom obožavatelja i kamermana koji su ih pratili na svakom koraku, ali jedna žena nije se dala omesti posetom kraljevskog para. Nastavila je da se sunča na plaži i čita knjigu dok je pored nje prolazilo stotinak ljudi, uključujući i Megan i Harija.

"Koja kraljica", "Želim da upoznam ovu ženu", pisali su jedni koji su smatrali da je kupačica s plaže ignorisala slavni par. Drugi su pak smatrali kako gospođa nije ni znala šta se događa, a ako je i shvatila, bilo je prekasno da ustane pa je nastavila ležati.

Video: