Modna dizajnerka Viktorija Bekam progovorila je o svojoj porodici nakon otuđenja od sina Bruklina Bekama. Najstariji sin Viktorije i Dejvida Bekama u januaru je podelio šokantnu izjavu u kojoj je potvrdio sukob s porodicom te rekao da mu pomirenje nije u planu.

Viktorija je sada rekla da su ona i njen suprug "oduvek samo pokušavali štititi i voleti" svoje četvoro dece.

"Mislim da smo uvek... Jako volimo našu decu. Oduvek smo se trudili biti najbolji roditelji, koliko god možemo. I, znate, već smo više od 30 godina javne osobe i sve što smo ikada pokušavali jeste štititi našu decu i voleti našu decu. I to je sve što želim reći o tome", rekla je ona u intervjuu za The Wall Street Journal.

Dizajnerka je dodala da se ona i Dejvid "trude dati sve od sebe" odgajajući svoje četvoro dece u odrasloj dobi. "Biti roditelj mlade odrasle dece i odrasle dece, čoveče, mislim, puno je drugačije nego imati malu decu", poručila je Viktorija.

Video: