Glumica Obri Plaza pokazala je svoj trudnički stomačić prvi put otkako je početkom meseca objavila da je trudna s dečkom Kristoferom Ebotom. Na crvenom tepihu pozirala je pred fotografima u plavoj haljinici koju je kombinovala s kožnim mokasinkama. Nakon objave trudnoće ubrzo je viđena u javnosti, navodi AOL.

"Ovo je bilo prekrasno iznenađenje nakon emotivne godine. Osećaju se vrlo blagoslovljeno", rekao je ranije izvor za People.

Na predstavljanju nove animirane serije "Kevin" ponosno je pokazivala svoj stomačić te se šalila s voditeljkom emisije "The View", Vupi Goldberg, da su njih dve već ranije predvidele njenu trudnoću.

"Vupi i ja imamo malu tajnu, trudne smo! Nosim Vupinu bebu, ali to je mačka", našalila se Plaza ranije u razgovoru s Goldberg.

U razgovoru o kontracepciji, glumica je otkrila kako su se ona i njen dečko Ebot planski pripremali za bebu te je naglasila kako ju je "oduvek zanimalo o čemu se tu radi". Plaza je otkrila i kako bi joj termin porođaja trebao biti na jesen.

Glumica i njen dečko Ebot upoznali su se na snimanju psihološkog trilera "Crni medved" te su kasnije sarađivali na brodvejskoj predstavi "Danny and the Deep Blue Sea". No njihova veza bila je tajna, a prošle nedelje zajedno su viđeni u javnosti nakon što su objavili da će dobiti prinovu.