Bruklin Bekam slavi četvrtu godišnjicu braka sa svojom suprugom Nikolom Pelc.

Bruklin (27) je u četvrtak, 9. aprila na Instagramu podelio fotografiju buketa belih ruža koje je poklonio Nikoli (31) povodom ovog posebnog dana.

Cveće je pratila čestitka upućena Nikoli, na kojoj je pisalo: „Srećna 4. godišnjica, dušo x Volim te svim srcem x.“

„Prošli smo kroz mnogo toga zajedno i danas smo jači nego ikada i ti si moja najbolja prijateljica x“, dodao je Bruklin u poruci.

„Jedva čekam da zajedno ostarimo x Volim te mnogo x“, rekao je svojoj supruzi, sa kojom se venčao na raskošnoj ceremoniji na Floridi u aprilu 2022. godine

Bruklin je uz fotografiju napisao: „Srećna godišnjica @nicolaannepeltzbeckham x Volim te svim srcem“, dodajući dva crvena emotikona srca.

„Jedva čekam da ostanem mlad sa tobom xx volim te jako, jako mnogo x“, napisao je.

Bruklin je takođe podelio fotografiju cveća koje je par dobio od Nikolinih roditelja, Nelsona Pelca i Klaudije Hefner Pelc.

Na čestitci je pisalo: „Želimo vam divnu godišnjicu! Volimo vas i nedostajete nam! Jedva čekamo da vas uskoro vidimo! Ljubav, Nelson, Klaudija i sva deca.“

Porodični odnosi

Nikola je nedavno govorila o odnosu svojih roditelja sa Bruklinom u intervjuu za Elle España, koji je objavljen prošlog meseca, rekavši da ga oni tretiraju „kao još jednog sina“.

Objave povodom godišnjice dolaze u trenutku Bruklinove navodne udaljenosti od njegove sopstvene porodice, uključujući majku Viktoriju Bekam, oca Dejvida Bekama, braću Kruza i Romea, kao i sestru Harper.

Optužbe

Bruklin je u januaru optužio svoje roditelje da pokušavaju da sabotiraju njegovu vezu sa Nikolom i da šire „bezbroj laži“ u nizu eksplozivnih objava na Instagramu.

Među porukama, Bruklin je tvrdio da njegovi roditelji „neprestano pokušavaju da unište“ njegov odnos sa Nikolom zarad publiciteta i da im je važnija „javna promocija i sponzorstva od svega ostalog“.

Druge optužbe uključivale su tvrdnju da su ga roditelji pokušali da ga „podmite“ da „odrekne prava na svoje ime“ pre njegovog venčanja sa Nikolom, kao i da je Viktorija „preuzela“ njihov svadbeni ples i plesala neprikladno.

Bruklin je napisao: „Ćutao sam godinama i učinio sam sve da ove stvari ostanu privatne“, dodajući: „Nažalost, moji roditelji i njihov tim su nastavili da izlaze u medije, ostavljajući me bez izbora osim da govorim u svoje ime i da iznesem istinu o samo nekim lažima koje su objavljene.“

„Ne želim da se pomirim sa svojom porodicom. Nisam pod kontrolom, prvi put u životu se zalažem za sebe“, rekao je tada.

Sukob

Bruklinove eksplozivne objave usledile su nakon višemesečnih spekulacija o sukobu između njega i njegovih roditelja.

Nakon što je objavio poruke, izvor blizak situaciji rekao je za magazin People da Bruklin i Nikola „nikada nisu želeli ništa od ovoga“.

„Samo su želeli da mirno žive svoje živote i da budu u braku, ali nakon što su pročitali dovoljno upornog iznošenja neistina o Nikoli, jedan član porodice je imao dovoljno i želeo je prošle godine da ispravi stvari“, rekao je insajder.

„A zatim su Bekamovi imali dovoljno vremena da se pomire i pokušaju da poprave štetu, ali su umesto toga nastavili da guraju te lažne narative, i Bruklin i Nikola su jednostavno umorni od toga. Bruklin zna svoju istinu i bio je spreman da je iznese“, dodali su.

Izvor upoznat sa situacijom je takođe u januaru rekao da su „Dejvid i Viktorija više puta tražili od Bruklina i Nikole da se sastanu i razgovaraju kako bi mogli da krenu dalje... Dejvid voli svoju decu. Oni su mu sve.“

Međutim, insajder blizak Bruklinu je ranije osporio tvrdnje da su Dejvid i Viktorija uporno pokušavali da stupe u kontakt.

Bonus video: