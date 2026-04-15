Iako Poš Spajs verovatno zauvek vezujemo za čuvenu malu crnu haljinu (LBD), Viktorija Bekam zapravo već godinama gaji naklonjenost prema potpuno belim letnjim kombinacijama.
To je njena nešto manje poznata modna opsesija koja datira još iz najslavnijih dana grupe ,,Spice Girls". Ako se prisetimo kultnog belog smokinga koji je nosila na premijeri filma ,,Spice World", biće nam jasno da njena ljubav prema svetlim, prefinjenim krojevima traje decenijama.
Fenomen belog odela nosi specifičnu psihologiju u svetu mode. Za razliku od crne odeće koja nam često služi kao svojevrsni oklop, odabir potpuno belih kombinacija zahteva hrabrost i komunicira nepokolebljivo samopouzdanje.
Ova nijansa reflektuje svetlost, vizuelno briše umor sa lica i momentalno podiže celokupan izgled, ostavljajući utisak čistog, nesputanog luksuza i modne zrelosti u kojoj nema mesta za skrivanje.
Lekcija iz opuštene elegancije
Svoju vernost ovom estetskom pravcu potvrdila je i nedavno u Majamiju, na otvaranju novog fudbalskog stadiona njenog supruga Dejvida Bekama. Pojavila se u besprekorno ukrojenom belom odelu, ispod kog je ponela nežan sivi top.
Dizajnerka nam je još jednom pokazala kako se moć dobrog stajlinga zapravo krije u jednostavnosti i čistim linijama. Nema suvišnih detalja, niti komplikovanih formi već je bela boja sama po sebi dovoljna afirmacija stila.
Iako je poznata kreatorka sasvim sigurno odabrala model sa sopstvenim potpisom, tajna ovog izgleda leži u dobrom padu tkanine i načinu na koji nosite odeću. Aktuelne kolekcije ,,high-street" brendova nude pregršt sjajnih verzija od mešavine lana, viskoze i pamuka koje vam omogućavaju da sa lakoćom postignete ovaj minimalistički autfit.
Kako sve možete kombinovati belo odelo ove sezone?
Dvodelno odelo sa pantalonama visokog struka i ležerno predimenzioniranim sakoom verovatno je najisplativija investicija za proleće 2026. jer nudi bezbroj mogućnosti za stilizovanje. Evo nekoliko proverenih načina:
- Dnevna ležernost: Uparite odelo sa običnom belom ili sivom pamučnom majicom, retro patikama i pletenom torbom za ultimativni dnevni izgled kul devojke.
- Večernji glamur: Zamenite majicu svilenim ,,camisole" topom (ili sako ponesite na golo telo ukoliko kroj to dozvoljava), dodajte upečatljive zlatne minđuše, crveni ruž i sandale sa tankim kaiševima.
- Monohromatska igra: Poput Viktorije, razbijte belinu neutralnim nijansama kao što su miš-siva, tamno-bež, maslinasta ili boja peska. Ovi tonovi stvaraju suptilan kontrast koji celoj kombinaciji daje dodatnu dozu sofisticiranosti, objašnjava Elle.
