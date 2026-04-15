Iako Poš Spajs verovatno zauvek vezujemo za čuvenu malu crnu haljinu (LBD), Viktorija Bekam zapravo već godinama gaji naklonjenost prema potpuno belim letnjim kombinacijama.

To je njena nešto manje poznata modna opsesija koja datira još iz najslavnijih dana grupe ,,Spice Girls". Ako se prisetimo kultnog belog smokinga koji je nosila na premijeri filma ,,Spice World", biće nam jasno da njena ljubav prema svetlim, prefinjenim krojevima traje decenijama.

Fenomen belog odela nosi specifičnu psihologiju u svetu mode. Za razliku od crne odeće koja nam često služi kao svojevrsni oklop, odabir potpuno belih kombinacija zahteva hrabrost i komunicira nepokolebljivo samopouzdanje. Ova nijansa reflektuje svetlost, vizuelno briše umor sa lica i momentalno podiže celokupan izgled, ostavljajući utisak čistog, nesputanog luksuza i modne zrelosti u kojoj nema mesta za skrivanje.

Lekcija iz opuštene elegancije