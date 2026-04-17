Megan Trejnor je otkazala svoju letnju turneju tri meseca nakon rođenja ćerke, Majki Mun.

Pevačica (32) je u četvrtak, 16. aprila saopštila u objavi na Instagramu da je njena turneja „Get in Girl Tour“, koja je trebalo da počne u Klarkstonu u Mičigenu 12. juna, otkazana „nakon mnogo razmišljanja i nekih zaista teških razgovora“.

„Balansiranje između objavljivanja novog albuma, priprema za turneju širom zemlje i dolaska naše nove devojčice u našu rastuću porodicu od pet članova jednostavno je više nego što trenutno mogu da iznesem, i potrebno mi je da budem kod kuće i potpuno posvećena svima njima u ovom periodu“, napisala je objašnjavajući svoju odluku.

Zvezda je trebalo da poseti više od 30 arena i amfiteatara širom Severne Amerike, a turneja je bila planirana da se završi 15. avgusta u Los Anđelesu.

Trejnorova je dobila svoju devojčicu putem surogat majke 18. januara. Ona i njen suprug Deril Sabara su takođe roditelji sinova Rajlija (5), i Berija (2). Njen sedmi studijski album „Toy with Me“ će biti objavljen u petak, 24. aprila.

„Znam da će ovo razočarati moje fanove i jako mi je žao što sam vas izneverila“, nastavila je Trejnorova. „Ali znam da je ovo trenutno ispravna odluka za mene i moju porodicu.“

Izvođačica je završila svoju objavu rečima: „Obećavam da ću se uskoro vratiti i jedva čekam da čujete ovaj novi album. Veoma sam ponosna na njega i beskrajno sam zahvalna na vašoj ljubavi i podršci uvek.“

Pripreme za turneju

Trejnorova je prošlog novembra dala uvid u pripreme za svoju turneju i izjavila za People: „Ići ću na časove plesa. Biću u vrhunskoj formi.“

Govoreći o tome šta fanovi mogu da očekuju, rekla je: „Skakaćemo, igraćemo. Biće to žurka, ali žurka za sve — za decu, za odrasle, za bake i deke. Volim kada vidim bake i deke u publici. Volim kada tate pevaju svaku reč. Kažem: ‘Da, tata.’ To mi je omiljeno.“

Trejnorova je nakon rođenja ćerke izjavila da se osećala „nestvarno“ i da je to nešto o čemu je „sanjala tako dugo“.

„Moje srce je ispunjenije nego što sam ikada mogla da zamislim“, rekla je.

