Veruje se da ako želite da privučete novac treba da ga nosite u novčaniku, a ako želite ljubav veruje se da bi trebalo da se kupate u njemu. Biljka koja se preporučuje u aprilu je bosiljak!

Ova biljka se od davnina koristila u ljubavnim jadima i privlačenju novca, a verovanje kaže da treba da se nosi u džepu novčanika ako vam je namera da steknete finansijsku korist.

Ali, zašto baš u aprilu?

April se smatra mesecom ženske plodnosti i zaštitnik je novorođenčadi, pa se veruje da je baš zato u aprilu bosiljak najdelotvorniji za žene.