Pijenje tople vode sa cimetom ujutro postalo je popularna jutarnja navika, jer se veruje da može pokrenuti metabolizam, poboljšati varenje i stabilizovati nivo šećera u krvi. Iako nije čudesni napitak, određena istraživanja pokazuju da cimet zaista sadrži supstance koje mogu imati povoljan efekat na zdravlje kada se koriste u umerenim količinama.

Potencijalne koristi

Cimet je bogat antioksidansima i bioaktivnim jedinjenjima koja mogu pomoći u zaštiti organizma od oksidativnog stresa i upala.

Neke studije ukazuju da može doprineti boljoj osetljivosti na insulin i regulaciji nivoa glukoze u krvi, iako rezultati istraživanja nisu uvek potpuno dosledni.

Takođe, postoje podaci da cimet može pozitivno uticati na faktore rizika za kardiovaskularne bolesti, poput holesterola i krvnog pritiska.

Kada se pije kao topla voda ili čaj, ovaj napitak može dodatno doprineti hidrataciji organizma i lakšem pokretanju probavnog sistema ujutro.

Dodatak koji pojačava efekat

Često se preporučuje kombinacija cimeta i limuna ili cimeta i meda.

Limun može doprineti unosu vitamina C i osvežavajućem ukusu.

Med može ublažiti iritaciju grla i dati blagu energiju, pa je napitak prijatniji za jutarnju rutinu.

Važno upozorenje – umerenost je ključ

Iako je cimet koristan, prevelike količine mogu biti štetne zbog jedinjenja zvanog kumarin, koje u većim dozama može opteretiti jetru.

Zbog toga se preporučuje mala dnevna količina (na primer prstohvat ili mali komadić štapića cimeta), posebno ako se napitak konzumira svakodnevno.

Voda sa cimetom ujutro može biti jednostavan i prijatan ritual koji doprinosi hidrataciji, može pomoći stabilizaciji šećera u krvi i pružiti antioksidativnu podršku organizmu. Međutim, treba je posmatrati kao dodatak zdravim navikama, a ne kao lek – najviše koristi donosi kada se konzumira umereno i u okviru uravnotežene ishrane.