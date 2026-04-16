Imaju jedan od najskladnijih brakova u Holivudu, a način na koji su se upoznali zvuči kao scenario za romantični film. Met Dejmon (54) i njegova supruga Lusijana Baroso (48) zajedno su više od dve decenije, a njihova ljubav i danas deluje jednako snažno kao na početku. Ipak, njihov odnos od samog starta bio je pod lupom javnosti.

Sudbonosni susret iza šanka

Njih dvoje su se upoznali 2003. godine u Majamiju, dok je Met Dejmon snimao film, a Lusijana radila kao konobarica u jednom klubu. On je tada već bio velika zvezda, ali ona nije bila impresionirana njegovom slavom.

Lusijana je u tom trenutku bila samohrana majka četvorogodišnje ćerke iz prethodne veze i život joj se nije vrteo oko crvenog tepiha. Met ju je primetio s drugog kraja lokala i odmah mu se dopala, a kako bi izbegao pažnju obožavalaca, sklonio se iza šanka gde je ona radila.

Počeli su da razgovaraju, ali umesto da padne na njegov šarm, Lusijana ga je zaposlila! Dala mu je da pomaže za šankom kako bi opravdao svoje prisustvo. Metu to nije teško palo, jer je već imao iskustva iz filmskih uloga.

Kasnije je kroz šalu ispričala da je te večeri “zaradio gomilu novca na napojnicama”, jer su svi želeli da ga vide. Upravo to veče bilo je početak njihove ljubavne priče.

Ljubav jača od predrasuda

Par se venčao 2005. godine, a već 2006. dobili su ćerku Isabelu. Dve godine kasnije porodica je postala bogatija za još jednu ćerku, Giju. Met je prihvatio i Lusijaninu ćerku iz prethodne veze kao svoje dete.

Iako su mnogi sumnjali u njihov brak zbog razlike u statusu, jer je on svetski poznati glumac, a ona konobarica i samohrana majka, njih dvoje su dokazali da ljubav nema veze sa slavom ni novcem.

Porodica mu je promenila život

Met je više puta otvoreno govorio o tome koliko ga je roditeljstvo promenilo. Nekada je, kako priznaje, bio fokusiran isključivo na karijeru i fizički izgled. Danas, kaže, jedva čeka da završi obaveze i vrati se kući svojoj porodici. Njihov brak traje više od 20 godina, srećni su, ne prave skandale i velike drame, što je u svetu slavnih prava retkost.

Danas im svi zavide

Od para kojem su predviđali brz kraj, postali su simbol stabilnosti i iskrene ljubavi. Uprkos podsmehu i predrasudama sa kojima su se suočavali na početku, njihova priča pokazuje da prava ljubav ne poznaje društvene razlike. Imaju brak o kakvom mnogi mogu samo da sanjaju.

Video: