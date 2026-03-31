Mnogi veruju da sreću čine uspeh, novac, lepota, popularnost, ali psiholozi tvrde da je pravi odgovor mnogo jednostavniji.

Prema rečima psihologa Harija Rejsa sa Univerziteta u Ročesteru, glavna razlika između srećnih i nesrećnih ljudi je u tome što se srećni ljudi - osećaju voljeno. Problem je u tome što mnogi ljudi jesu voljeni, ali to ne osećaju. Umesto toga, pokušavaju da do tog osećaja dođu kroz uspeh, novac, status ili izgled, što daje samo kratkotrajan efekat.

Rešenje je u nečemu mnogo dubljem - iskrenim odnosima i povezivanju s drugima. Psiholozi ističu da sreća dolazi kada gradimo tople i iskrene odnose. Kada drugoj osobi pokažemo pažnju, prihvatanje i važnost, ona to uzvraća. Tako se stvara „krug uzajamnosti“ - što više dajemo, više i dobijamo.

Ovaj odnos stručnjaci opisuju kao klackalicu. Upravo taj osećaj uzajamne bliskosti donosi dugoročnu sreću.

Zaključak je jednostavan: sreća nije u spoljnim stvarima, već u osećaju povezanosti i ljubavi koju svakodnevno negujemo.

