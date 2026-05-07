Mesec u Jarcu donosi ozbiljniju i stabilniju energiju, pa emocije više nisu burne i spontane, već promišljene i pod kontrolom. Ovaj period posebno pogoduje Jarčevima, Devicama i Bikovima, koji će lakše donositi važne odluke i graditi sigurnost na svim poljima.

Ljudi pod uticajem ove pozicije često deluju hladno i rezervisano, ali iza toga se krije jaka potreba za stabilnošću, poverenjem i dugotrajnim odnosima. Emocije pokazuju kroz dela, odgovornost i brigu, a ne kroz velike reči.

Mesec u Jarcu donosi i sklonost potiskivanju osećanja zbog obaveza, ambicija i želje da se ostane jak u svakoj situaciji. Zbog toga može da se javi osećaj usamljenosti ili emotivne distance.

Ipak, kada nekome poklone poverenje, veze koje grade postaju čvrste, trajne i zasnovane na poštovanju. Ovaj položaj Meseca donosi emocionalnu zrelost, ali i važnu lekciju prava snaga dolazi tek kada osoba sebi dozvoli da pokaže ranjivost i iskrene emocije.