Druga polovina aprila 2026. donosi ubrzan tempo i niz izazova za mnoge, ali će četiri horoskopska znaka posebno osetiti pritisak. Prema astrološkim prognozama, ovaj period donosi stres, nesporazume i nagle promene planova, pa će biti potrebno više strpljenja i prilagođavanja.

Najviše problema u ovom periodu imaće sledeći znakovi horoskopa:

BLIZANCI

Blizanci mogu imati osećaj gubitka kontrole i češće konflikte u komunikaciji.

RAK

Rakove očekuje emotivni pritisak i suočavanje sa starim problemima.

DEVICA

Device će se boriti sa nagomilanim obavezama i neočekivanim promenama, što im narušava osećaj konrole.

JARAC

Jarčevi će osetiti pojačan pritisak na poslu, uz dodatne zahteve i odgovornosti.

Ovaj period traži smirenost, fleksibilnost i balans između obaveza i odmora kako bi se lakše prevazišli izazovi.

Video: