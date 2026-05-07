Odgađate li alarm ujutro, medicinski stručnjaci sugerišu da nešto drugo možda nije u redu s vama.

Prema nedavnom izveštaju klinike za istraživanje poremećaja spavanja u Klivendu, ako osećate potrebu da posegnete za odlaganjem alarma nakon dobro prospavane noći, vreme je da posetite svog lekara.

Izveštaj naglašava da nisu sva spavanja jednaka te da način na koji završava noćni san može biti indikator opšteg blagostanja. Istraživanje sugerišu da pomeranje alarma remeti REM fazu sna odnosno restorativno stanje sna, rekla je doktorka Rina Mehra, direktorika Klivendske klinike.

Zašto je to bitno?

Svake noći prolazimo kroz dve osnovne vrste spavanja, REM i ne-REM spavanje. Nacionalni institut za neurološke poremećaje i moždani udar opisuje ne-REM spavanje kao kretanje kroz tri faze:

Faza 1: Kada prelazite iz budnosti u san

Faza 2. Kada uđete u lagani san

Faza 3. Kada uđete u najdublju razinu sna za najdulje razdoblje





Zbog faze 3 ujutro se osjćate potpuno osveženo, prenosi MSN.com.

S druge strane, REM faza nastupi oko 90 minuta nakon što zaspite. "Oči vam se brzo pomeraju s jedne na drugu stranu iza zatvorenih kapaka", objašnjavaju stručnjaci s instituta. "Vaše disanje postaje brže i nepravilno, a puls i krvni pritisak povećavaju se gotovo do nivoa buđenja. Većina vašeg sanjanja događa se tokom REM spavanja, iako se neka mogu dogoditi i u ne-REM spavanju. Mišići ruku i nogu postaju privremeno paralizovani, što vas sprečava da ostvarite svoje snove."

Tu dolazi do problema s odgađanjem alarma - tokom ulaska i izlaska iz REM faze sna. Uz već povišeni nivo budnosti, narušavanje ovog sna alarmom u intervalima od 10 minuta može prouzrokovatii fajt or flajt reakciju, povećati krvni pritisak i broj otkucaja srca, dok je interval prekratak da omogući miran san.

Kako upozorava britanska Nacionalna zdravstvena služba, nedovoljno miran san s vremenom može doprineti debljanju, kardiovaskularnim bolestima, visokom krvnom pritiska, slabljenju imunološkom sistema i dijabetesu.

"Pripazite da imate sedam do osam sati kvalitetnog sna", kaže Mehra. "A ako se to dogodi, a neko i dalje oseća potrebu da pomeri taj alarm, onda bi verojatno trebao posetiti svog lekara, kako bi se uverio da nema dijagnozu poremećaja spavanja, koja bi mogla doprineti potrebi za odgađanjem alarma."