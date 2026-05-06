Pre nego što je postala deo britanske kraljevske porodice udajom za princa Vilijama, život Kejt Midlton bio je isto kao većine običnoh devojaka.

Danas, kao princeza od Velsa učestvuje u humanitarnim akcijama i važnim događajima, ali njen put do toga bio je ispunjen sasvim svakodnevnim poslovima kojima je zarađivala džeparac.

Pre studija na Univerzitetu Sent Endruz, gde je upoznala Vilijama, radila je u luci u Sautemptonu. Tamo je kao pomoćnica na palubi provodila i po 11 sati dnevno radeći fizički zahtevan posao. Kolege su je opisivale kao vrednu, skromnu i veoma profesionalnu.

Tokom studija pokušavala je da zaradi dodatni novac, pa je radila i kao konobarica. Kasnije je priznala da u tome nije bila naročito dobra, ali joj je to iskustvo ostalo kao zanimljiva uspomena iz mladosti.

Nakon što je 2005. diplomirala istoriju umetnosti, zaposlila se u modnom brendu Džigsou, gde je radila sa modnim dodacima i učestvovala u izboru proizvoda. Njeni nadređeni su isticali njenu zrelost i jednostavnost u ophođenju sa ljudima.

Godine 2007. prelazi u porodičnu firmu njenih roditelja Parti Pisis, gde se bavila marketingom i organizacijom poslovnih aktivnosti. U firmi su radili i njena sestra i brat, a posao je rastao zajedno sa porodicom.

Nakon veridbe sa Vilijamom 2010. godine, Kejt napušta posao kako bi se pripremila za novu ulogu. Iako su je mediji ponekad kritikovali, ona je naglašavala da je uvek vredno radila i da želi da tu posvećenost prenese i na kraljevske dužnosti. U tome je i uspela.

