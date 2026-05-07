Letnje popodne uz otvoren prozor često znači i dolazak dosadnih muva. Ipak, postoji jednostavan prirodni trik koji može da ih otera bez hemikalija i neprijatnih sprejeva.

Muve imaju veoma osetljivo čulo mirisa i izbegavaju intenzivne arome. Upravo zato karanfilić, zahvaljujući snažnom mirisu i sastojku eugenolu, deluje kao prirodni repelent koji ih tera iz prostora. Ne ubija insekte, već ih odbija, pa je bezbedan za domove u kojima borave deca i kućni ljubimci.

Jedan od najpoznatijih trikova podrazumeva kombinaciju limuna i karanfilića. Dovoljno je da presečete limun na pola i u svaku polovinu zabodete nekoliko karanfilića. Tako pripremljen limun stavlja se na sto ili pored prozora, a preporučuje se da ga menjate na svaka tri do četiri dana.

Miris stvara prirodnu barijeru zbog koje muve izbegavaju prostoriju, pa nestaje i neprijatno zujanje oko hrane.

Efekat može dodatno da se pojača bosiljkom na prozoru, eteričnim uljima lavande ili eukaliptusa, kao i posudom sa sirćetom i nekoliko kapi deterdženta.

Stručnjaci ipak upozoravaju da ni jedan trik neće pomoći ako u domu ostaju otvorene kante za smeće, vlažne krpe ili voće na stolu, jer upravo to najviše privlači insekte.