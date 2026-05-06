Sting i dalje finansijski podržava svoju decu, ali bez davanja neograničenih sredstava.

Pevač (74) se nasmejao kada je u emisiji „CBS News Sunday Morning“ upitan da li i dalje planira da ne ostavi svoje bogatstvo deci. Zatim je rekao da je oduvek želeo da oni sami pronađu svoj put u svetu.

Sting, čije je pravo ime Gordon Metju Tomas Samner, je objasnio novinaru Marku Filipsu da smatra da je govoriti deci da „ne moraju da rade“ „oblik zlostavljanja za koji se nadam da nikada neću biti kriv“.

„Sva moja deca su blagoslovena izuzetnom radnom etikom, bilo da je to u DNK ili zato što sam im govorio: ‘Ljudi, morate da radite. Ja trošim naš novac’,“ nastavio je Sting. „‘Plaćam vam školovanje. Imate cipele na nogama. Idite da radite.’“

„To nije okrutno“, rekao je pevač. „Mislim da tu postoji dobrota i poverenje u njih da će sami pronaći svoj put. Moja deca su snažna.“

Kada ga je Mark Filips upitao da li se njegova deca ikada iznerviraju zbog takve filozofije i traže više novca, odgovorio je: „Ne, ne u lice, ne traže.“

Princip

Sting je ranije pomenuo da ne želi da ostavi celo svoje bogatstvo deci u intervjuu za Mail on Sunday iz 2014. godine.

„Sigurno ne želim da im ostavim fondove koji bi im bili kao teret oko vrata“, rekao je tada. „Moraju da rade. Sva moja deca to znaju i retko mi traže bilo šta, što zaista poštujem i cenim.“

Iako je Sting 2014. rekao da bi pomogao svojoj deci ako bi „upala u nevolju“, dodao je: „Imaju radnu etiku zbog koje žele da uspeju sopstvenim zaslugama.“

Bivši frontmen grupe „The Police“ je ranije bio u braku sa glumicom Frensis Tomelti od 1976. do 1984. godine, a bivši par ima dvoje dece: sina Džoa (49) i ćerku Fušiju (44).

Sting se oženio Trudi Stajler u avgustu 1992. godine, nakon 10 godina veze. Sting i Stajler imaju četvoro dece: Mikija (42), Džejka (40), Eliota (35) i Đakoma (30).

„Moja deca su izuzetno samostalna“, rekao je Sting u intervjuu za People iz 2020. godine. „Ne sede i ne čekaju nikakvu pomoć, i ne bih želeo da im uskratim tu životnu avanturu: da sami zarađuju za život.“

