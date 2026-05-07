Iako postoji teorija o tome koliko vode treba piti pre, u toku i nakon jela, većina ljudi bez razmišljanja konzumira velike količine vode dok jede, u nadi da će tako pre svariti hranu. Međutim, stručnjaci preporučuju da obratite pažnju na to koliko vode pijete, jer ona ometa probavne procese.

- Vašem telu je potrebno skoro dva sata da svari ono što jedete. Hrana prolazi kroz grlo do stomaka i onda kroz creva pre nego se izbaci iz organizma. U telu postoji tečnost koja pomaže varenju i ako pijete vodu pre jela, ne samo da razređujete tečnost nego i uznemiravate organizam u toku varenja. Zbog toga se ne preporučuje da pijete vodu pre jela. A ako ipak to odlučite da uradite, popijte je pola sata pre nego počnete da jedete - rekla je nutricionistkinja Anju Sod.

Ona takođe savetuje da ne pijete vodu u toku jela jer ona otežava crevima i želucu da na normalan način vare ono što ste pojeli.

U njenim istraživanjima se navodi da se ne treba "pretrpavati" vodom nakon jela jer će vas ona "naduvati" te ćete poremetiti normalan proces varenja i brže ćete postati ponovo gladni. Predlaže da sačekate pola sata pre nego popijete vodu posle jela.

- Moja preporuka jeste da podelite dva litra vode na ceo dan i postepeno pijete, tako da se nikad ne prepunite. Previše vode remeti varenje pa se može desiti da višak hrane ostane u organizmu i poremeti nivoe insulina i šećera, a to vodi dijabetesu - rekla je Anja.