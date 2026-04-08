Dženi Gart priznaje da je zaista bila zaljubljena u Luka Perija dok su igrali ljubavni par u seriji ,,Beverly Hills, 90210" tokom devedesetih.

„Da. Mislim da je on bio moja prva prava ljubav“, rekla je Gartova za People.

Glumica je u svom novom memoaru ,,I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention", koji izlazi 14. aprila, pisala o tome koliko joj je bilo teško da razdvoji osećanja sa ekrana i ona iz stvarnog života, kao i o tome koliko je bila ljubomorna na sve gostujuće glumice sa kojima je Peri flertovao.

„Sada kada pogledam unazad, pomislim: ‘Bila si kao i svaka druga devojka na svetu’“, rekla je kroz smeh govoreći o svojoj simpatiji.

„Svi su ga zamišljali kao svoju prvu pravu ljubav. Ali to je zaista bilo zbunjujuće. Ponekad je postajalo pomalo nejasno. Bilo je mnogo intimnih razgovora i trenutaka između ta dva lika i mislim da sam se izgubila u tome i dozvolila sebi da pomislim da je to stvarno.“

Stvarna osećanja

Ipak, kaže da su između njih postojala i stvarna osećanja.

„I dalje verujem da je tu bilo nečeg stvarnog“, kaže ona. „Imali smo veoma poseban odnos.“ U svojoj knjizi piše o njegovim dugim poljupcima i koketnim zagrljajima: „Dok se Keli zaljubljivala u Dilana, ja sam se zaljubljivala u Luka“, kaže ona.

Gartova kaže da se njihov odnos nije završio kada je serija prestala da se emituje 2000. godine, ali da su njena stvarna osećanja prema Luku s vremenom izbledela kako je stvarni život preuzeo primat.

„Sva ta konfuzija je nestala za mene, jer se on oženio, ja sam se udala i postali smo zaista dobri prijatelji. I to je bio samo jedan detinjasti san. Ali moje tinejdžersko ja je zaista verovalo u to.“

Pogled na ljubav

Gartova (54), koja sa bivšim suprugom Piterom Fačinellijem ima tri ćerke, takođe kaže da su njene veze na ekranu uticale na njen pogled na ljubav.

„To je imalo ogroman uticaj na moj pogled na ljubav i veze“, rekla je ona. „Moj lik je bio upleten u mnogo ljubavnih trouglova. Čak je i Brendon na kraju bio neveran Keli. Od svih ljudi — Brendon Volš! Tako da je bilo mnogo poruka poput: ‘Rizično je voleti, opasno je voleti nekoga.’ Zbog toga sam živela prilično zatvoreno kada su veze u pitanju. Sve dok nisam shvatila da ni to ne funkcioniše za mene.“

Kada je Peri preminuo od moždanog udara u 52. godini 2019. godine, Gartova kaže da je saznala u kojoj bolnici se nalazi i da nije želela da ode.

„Gubitak Luka me je uzdrmao do srži“, piše u knjizi. Dok je na televiziji gledala izveštaje o njegovoj smrti, napisala je: „Osećala sam se paralizovano, nesposobno i nespremno da govorim. Bilo je preveliko da bih shvatila, previše bolno da bih prihvatila.“

