Zgodna američka glumica kolumbijskog porekla Sofija Vergara (53) oduševljava izgledom i muškarce i žene. Svi se dive njenoj liniji i lepoti, ali Sofija nije oduvek izgledala kao sada. Menjala se kroz godine, i to drastično.

Kada se uporede fotografije iz mladosti sa današnjim izdanjima, jasno se vidi da se Sofija Vergara tokom godina prilično promenila. Danas ima potpuno drugačiji osmeh, lepše i belje zube, punije usne i svetliju boju kose nego nekada.

Kako je lepa Sofija ranije izgledala možete da vidite u galeriji.

Mnogi komentarišu i da joj oči izgledaju krupnije i naglašenije, zbog čega pojedini fanovi na starim fotografijama jedva uspevaju da je prepoznaju. Ipak, jedno je sigurno, šta god da je menjalla u svom izgledu, Sofija Vergara u 53. godini i dalje važi za jednu od najatraktivnijih žena sveta.

Liniju održava bez rigoroznih dijeta

Sofija je jednom prilikom izjavila da ne voli da drži dijete, niti da mnogo vežba. „Ne previše hrane, ne previše vežbanja, ničega previše. Sve umereno“, rekla je za strane medije. Ali svaki dan započne istim doručkom. Jede ovsene pahuljice sa grčkim jogurtom, čia semenkama, orasima i borovnicama.

Za ručak jede nemasne proteine, poput ribe i salate. Večera integralni pirinač, bareno povrće i nemasno meso. Ponekad jede slatkiše, ali ne preteruje.

Gotovo nikada nije držala rigoroznu dijetu, već se trudi da se zdravo hrani. „Jedna od mojih najvećih tajni je to što i dalje pokušavam da otkrijem kako da ne jedem nešto slatko posle obroka ili pred odlazak na spavanje“, priznala je Sofija Vergara.

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