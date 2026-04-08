Američka glumica Tori Speling oglasila se nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila ranije ove nedelje, dok je u automobilu s njom bilo sedmoro dece.

Na Instagramu je podelila snimak u kojem je započela: "Samo sam htela da se javim svima. Trebalo mi je malo vremena da ovo objavim, jer, kao što većina vas zna, četvoro moje dece, ja i njihovo troje prijatelja doživeli smo saobraćajnu nesreću nekoliko dana pre Uskrsa u Temeculi."

U nastavku je naglasila da su svi dobro, ali da je situacija bila teška. "Zahvalni smo i srećni jer je moglo biti puno gore", rekla je ona, a potom je otkrila i detalje nesreće.

"Vozač koji nas je udario vozio je prebrzo. Vozio je ludački brzo. Verujemo da je prošao kroz crveno svetlo. I stvarno sam zahvalna što su u tom deliću sekunde s nama bili anđeli čuvari", poručila je Speling.

Policija je u subotu potvrdila saobraćajnu nesreću za TMZ te saopštila da su službenici poslati na mesto nesreće u četvrtak u 17:45 sati. Pronašli su dva automobila s oštećenjima od sudara.

Kancelarija šerifa okruga Riversajd potvrdio je za People da je Speling vozila automobil u kojem je bilo sedmoro dece kada ih je udario drugi vozač, koji je navodno prebrzo vozio i prošao kroz crveno. Glumica i deca prevezeni su u bolnicu nakon nesreće u tri odvojena vozila hitne pomoći. U bolnici su lečeni od povreda, uključujući posekotine, nagnječenja i potrese mozga.

Nije poznato koje je četvoro od petoro glumičine dece bilo s njom u automobilu u tom trenutku. Inače, Speling ima sinove Lijama, Fina i Bou te ćerke Stelu i Heti s bivšim suprugom, glumcem Dinom Mekdermotom. Par se venčao 2006. godine, a rastali su se 2023., nakon 17 godina braka. Razvod su finalizovali prošle godine.

