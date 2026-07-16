Naš narod od davnina veruje da nekoliko predmeta koje mnogi ljudi drže u kući sprečavaju napredak ukućana u finansijskom smislu, i uopšte loše utiču na njihovu sreću, pa ih zato treba izbaciti.

Prazne tegle i flaše

Gomilanje flaša i tegli koje su prazne i uopšte ih ne koristite, ometaju protok pozitivne energije u kući i tako sprečavaju uspeh i napredak. Prazne posude za hranu su znak siromaštva. Ili ih napunite ili bacite.

Oštećeno posuđe

Bacite napukle tanjire, šolje i čaše, olupane šerpe i tiganje, kao i drugo posuđe u kuhinji koje koristite za pripremu hrane i za jelo. Predmeti koji imaju bilo kakvo oštećenje, čak i ogrebotine, simbolizuju siromaštvo i stvaraju takvu energiju. Kada ih zamenite novim, veruje se da će novac početi da pristiže.

Odeća i obuća koju ne nosite

Izbacite svu odeću i obuću koju imate u ormaru, a ne nosite je više od godinu dana, jer su vam tesne, ili vam se ne dopadaju. Ono što ne volite i što vam stvara loša osećanja ne treba ni da držite u kući. Stare stvari i one koje ne koristite zauzimaju mesto novim i blokiraju energiju i zato ih treba izbaciti.

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