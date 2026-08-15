Tinejdžerka Tigan Barnard (17) iz Hempšira umrla je mesec dana nakon što je odmah posle porođaja pretrpela zastoj srca i pala u komu. Dok je bila u komi lekari su ustvrdili da joj je mozak "mrtav" odnosno da nema nikakve moždane aktivnosti, a Tigan je u bolnici bila još mesec dana.

U to joj je vreme njena majka Ebi Halovel stalno stavljala novorođenog sina Parkera Džona Bernarda u naručje, i fotografisala ih kasnije da mališan ima fotografije s mamom.

"Jako mi je važno videti Parkera u naručju mame, gde i pripada", rekla je Ebi.

Nakon što je Tigan srce stalo, sestre koje su je porodile pokušale su s oživljavanjem, ali je mlada mama ostala u kritičnom stanju, bez ikakvih moždanih aktivnosti. Preminula je kod kuće.

Njena je mama Ebi još previše u šoku da bi govorila o onome što se dogodilo na porođaju, ali je odala počast ćerki sa rečima:

"Bila bi najbolja mama na svetu. Imala je toliko ljubavi prema njemu, a nije ga stigla ni upoznati", rekla je o Tigan mama Ebi koja je inače s Parkerom prvi put postala baka. Dodala je kako joj kćerka strašno nedostaje, te kako uopće ne može zamisliti budućnost bez nje i bez njenog predivnog glasa.

"Učinila bih sve da je vratim. Nedostaje mi više od ičeg na svetu. Bile smo više kao najbolje prijateljice nego kao majka i ćerka", rekla je neutešna majka i baka.

Zastoj srca pri porođaju

Zastoj srca tokom porođaja je vrlo redak i pogađa otprilike jednu na 30.000 porodilja. Postoje dokazi da se rizik povećava kako je majka starija, no Tigan je imala 17 godina. Kad srce prestane kucati usred ili neposredno nakon porođaja, dolazi do prekida protoka krvi u mozak, zbog čega mozak odumire.

Snažan fizički stres - sve što dovodi telo da misli da je u ekstremnom stresu - npr. prekomerno krvarenje ili neka trauma, mogu pokrenuti srčani zastoj

Ostali uzroci prekida rada srca na porođaju uključuju zatajenje srca i prethodni srčani udar, infekciju krvi.

Budući da mogu biti kobni za mamu, postoji i rizik za mrtvorođenče, ali lekari obično pokušaju carski rez da to spreče. Stopa preživljavanja za mame je oko 58 posto.