Kada nam dolaze gosti, većina nas prvo počne sa generalnim spremanjem. Brišemo prašinu, usisavamo, sklanjamo stvari na njihovo mesto i pokušavamo da za sat vremena završimo ono za šta nam ponekad treba ceo dan. Ipak, gosti ne obraćaju pažnju na svaki kutak doma. Nekoliko stvari primete gotovo odmah i upravo one najviše utiču na prvi utisak.

Zato, ako nemate dovoljno vremena, nema potrebe da sređujete fioke, pomerate nameštaj ili čistite mesta koja gosti verovatno neće ni videti. Mnogo je korisnije da se usredsredite na ono što će prvo primetiti, koristiti i osetiti.

Evo na šta gosti najčešće obraćaju pažnju.

Ulaz i hodnik ostavljaju prvi utisak

Ulaz je prvo mesto koje gosti vide, pa upravo on često oblikuje njihov prvi utisak o celom domu. Razbacane cipele, gomila jakni, torbe na podu i prašina mogu odmah učiniti da prostor deluje neuredno.

Ne morate sve da dovedete do savršenstva. Dovoljno je da sklonite višak stvari, prebrišete pod i oslobodite malo prostora za cipele i jakne gostiju. Tako će hodnik odmah izgledati urednije, prijatnije i organizovanije.

Miris se primeti pre nego što išta pogledaju

Možete imati savršeno čist dom, ali ako se u njemu oseća miris hrane, smeća ili ustajalosti, gosti će ga primetiti čim uđu.

Pre nego što stignu, otvorite prozore, iznesite smeće i proverite da li negde postoji neprijatan miris. Nema potrebe da prostor ispunite jakim osveživačima. Svež vazduh često je sasvim dovoljan da dom deluje prijatnije.

Podovi odmah otkrivaju koliko je dom sređen

Mrvice, dlake, prašina i tragovi obuće mnogo su uočljiviji na podu nego što nam se čini. To posebno važi za hodnik, dnevnu sobu i kuhinju, kroz koje će gosti najčešće prolaziti.

Ako nemate vremena za detaljno čišćenje, brzo usisavanje i brisanje podova mogu napraviti veliku razliku. Čist pod odmah daje utisak urednijeg i održavanog prostora.

Stočić i kauč privlače više pažnje nego što mislite

Gosti će najveći deo vremena verovatno provesti u dnevnoj sobi, pa će njihova pažnja prirodno biti usmerena na kauč, stočić i prostor oko njih.

Sklonite prazne šolje, papire, punjače i sitnice koje su se tokom dana nagomilale. Namestite jastuke i prebrišite prašinu. Nije potrebno da sklonite baš svaki predmet. Nekoliko ličnih detalja može učiniti prostor toplijim i prijatnijim, sve dok površine nisu zatrpane.

Greška u kupatilu koju mnogi zaboravljaju

Kupatilo može biti potpuno čisto, ali jedan mali detalj dovoljan je da pokvari celokupan utisak.

WC šolja, lavabo i ogledalo treba da budu čisti, sapun dopunjen, a peškir svež. Ipak, mnogi zaboravljaju na kantu za otpatke.

Ako je puna, gosti će je primetiti mnogo brže nego što biste želeli. Takva sitnica može ostaviti utisak zapuštenog kupatila, čak i kada ste ga neposredno pre dolaska gostiju očistili.

Kuhinja ne može da se sakrije ako je gosti vide

Ako je kuhinja povezana sa dnevnim boravkom ili gosti u nju ulaze po piće i hranu, teško će proći neprimećeno.

Puna sudopera, mrvice na radnoj ploči i prepuna kanta za smeće odmah mogu pokvariti utisak o celom domu. Sklonite prljavo posuđe, prebrišite radnu ploču i ostavite što manje stvari na vidljivim površinama.

Na kraju, ne morate imati dom kao iz kataloga da bi se gosti kod vas osećali prijatno. Uredan prostor, svež vazduh i nekoliko pažljivo sređenih detalja često su sasvim dovoljni da ostavite lep utisak.

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