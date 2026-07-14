Zlatnom retriveru po imenu Barli je u februaru 2024. godine, nakon niza napada, dijagnostikovana epilepsija. Lekovi su zaustavili napade, ali su istovremeno promenili njen karakter i umanjili njenu živahnost.

„Izgubila je onu svoju zlatnu narav, razigranost i vedrinu“, rekla je Tori Kanareli, vlasnica Barli koja živi u Brukhejvenu, predgrađu na Long Ajlendu, za The Washington Post. „Stalno je spavala ili je delovala bezvoljno. Bilo je srceparajuće.“ Tori je rekla da ih je veterinar upozorio da do promena u ponašanju može doći kada psi počnu da uzimaju terapiju protiv epilepsije.

Međutim, Barlin razigrani duh je počeo da se vraća u maju 2024. godine, kada je u njihov dom stiglo četvorodnevno pače pekinske patke po imenu Luji. Do toga je došlo nakon objave na Fejsbuku koju je postavila učiteljica u osnovnoj školi, tražeći novi dom za dva pačeta.

Nerazdvojni

Barli, koja sada ima sedam godina, i Luji postali su za samo nekoliko nedelja postali nerazdvojni.

Tori beleži njihove zajedničke avanture na svom Instagram nalogu, @duckandadog, koji nosi opis: „Pas sa epilepsijom i njena patka za emocionalnu podršku. Zajedno svojim neverovatnim prijateljstvom mame osmehe milionima ljudi.“

Nalog trenutno ima skoro 185.000 pratilaca, a video-snimak na kojem se Luji i Barli razigrano rvu prikupio je gotovo dva miliona pregleda.

Iako Luji živi u ograđenom prostoru napolju, sa šupom zaštićenom od vetra i malim bazenom, Barli stalno pokušava da ga „prokrijumčari“ u kuću, napisala je Tori na Instagramu. Patka čak više voli da jede iz pseće činije nego iz hranilice za patke.

„Patka nema pojma da je patka. Misli da je pas“, rekla je Tori.

Ove patke su pitome, ne mogu da lete i ne žive u divljini. Mogu da dožive i do 12 godina.

Zaštitnički instinkt

Iako su psi grabljivci, a patke plen, mladi sisari i neke vrste pataka emituju miris koji ponekad može da pokrene zaštitnički instinkt kod životinja u njihovoj blizini — naročito kod ženki, rekao je Stenli Koren, profesor emeritus psihologije na Univerzitetu Britanske Kolumbije i autor knjige „How to Speak Dog“, za ,,The Washington Post".

„To znači da će prvi kontakt koji pas ostvari sa patkom biti obojen tom vrstom zaštitničke, majčinske energije“, rekao je on, dodajući da sumnja da bi se njihova povezanost razvila na isti način da je Luji bio odrasla patka kada je upoznao Barli. „Vremenom to može prerasti u prijateljstvo.“

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