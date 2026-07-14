Većina nas svakog dana opere lice, ruke, zube, vodi računa o kosi i koži. Ali postoji jedan deo tela koji gotovo svi zaboravljamo, a lekari upozoravaju da upravo tu može da se nakupi najviše bakterija.

Reč je o pupku.

Možda vam deluje bezazleno, ali ako ga samo ovlaš isperete vodom ili ga potpuno preskačete tokom tuširanja, pravite grešku koja vremenom može da izazove neprijatan miris, iritaciju, pa čak i infekciju.

Zašto je pupak toliko "problematičan"?

Doktor Sermed Mezher objašnjava da je pupak toplo i vlažno mesto u kojem se lako zadržavaju znoj, mrtve ćelije kože, masnoća i sitne nečistoće.

Upravo zbog toga predstavlja idealno okruženje za razmnožavanje bakterija i gljivica.

Ako ga ne čistite redovno, vremenom može da počne neprijatno da miriše, a u težim slučajevima mogu da se jave crvenilo, svrab, peckanje i bol.

Malo ljudi zna da može da dođe i do upale

Lekari upozoravaju da se u pupku mogu nakupiti dlačice, ostaci sapuna, vlakna sa odeće, sebum i mrtva koža. Kada se sve to nagomila, može da dođe do upale poznate kao omfalitis.

Simptomi koje ne treba ignorisati su:

crvenilo oko pupka,

otok,

bol ili peckanje,

neprijatan miris,

pojava sekreta ili gnoja.

Ako primetite neki od ovih simptoma, obavezno se javite lekaru.

Evo kako pravilno da očistite pupak

Dobra vest je da vam nije potrebna nikakva skupa kozmetika.

Dovoljno je da tokom tuširanja nežno očistite unutrašnjost pupka mekanim sunđerom ili gazom uz malo sapuna i mlake vode. Tako ćete ukloniti prljavštinu, znoj i mrtve ćelije kože koje se tu svakodnevno skupljaju.

Možete koristiti i fiziološki rastvor ili rastvor morske soli. Pravi se vrlo jednostavno - prstohvat morske soli rastvorite u oko 250 mililitara prokuvane, pa ohlađene vode, a zatim njime nežno očistite pupak.

Jedna stvar je važnija od samog pranja

Posle čišćenja pupak obavezno dobro osušite.

Vlaga koja ostane u njemu pogoduje razvoju gljivica i bakterija, pa je najbolje da ga nežno prebrišete čistim pamučnim peškirom.

Lekari takođe savetuju da ne nanosite kreme i losione unutar pupka, jer mogu da zadržavaju vlagu i dodatno podstaknu razmnožavanje mikroorganizama.

Na kraju, higijena pupka trebalo bi da postane ista navika kao pranje ruku ili zuba. Potrebno je svega nekoliko sekundi, a može da spreči neprijatnosti i zdravstvene probleme koje većina ljudi uopšte ne povezuje sa ovim malim, ali važnim delom tela.