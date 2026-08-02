Zajednički odmor često zamišljamo kao savršeno vreme za opuštanje i uživanje, ali putovanja mogu otkriti i one strane partnera koje u svakodnevnom životu ne primećujemo.

Daleko od kućne rutine, parovi se suočavaju sa novim situacijama: kašnjenjem prevoza, promenama planova, dogovorima oko novca i organizacije vremena. Upravo takvi trenuci mogu pokazati kako funkcionišu kao tim.

Psihijatar dr Robert Dejvis koji ima više od 30 godina iskustva, izdvojio je nekoliko važnih stvari koje zajedničko putovanje može otkriti o vezi.

Kako reagujete pod stresom

Problemi poput kašnjenja prevoza, gužve ili komplikacija sa smeštajem do kojih može doći na letovanju, mogu pokazati kako partner reaguje kada stvari ne idu po planu.

Neko ostaje smiren i traži rešenje, neko pokušava sve da kontroliše, neko besni, dok se drugi povlači. Način na koji se par nosi sa stresom može mnogo reći o njihovom odnosu.

Komunikacija i kompromis

Odmor je pun malih odluka: gde jesti, šta obići, koliko novca potrošiti i kako organizovati dan.

Upravo te sitnice otkrivaju da li partneri umeju da razgovaraju, saslušaju jedno drugo i pronađu kompromis kada nemaju iste želje.

Koliko vam je potrebna sloboda

Kada provodite 24 sata zajedno, brzo se vidi koliko kome treba ličnog prostora.

Jedan partner možda želi stalno da istražuje i bude među ljudima, dok drugi više uživa u miru i odmoru. Važno je da par ume da prihvati različite potrebe.

Da li delite iste vrednosti

Putovanja često otkrivaju šta je partnerima zaista važno. Nekome su najvažnija nova iskustva, dok drugome više znače udobnost, planiranje i kontrola troškova, istakao je psihijatar za „Vice“.

Te razlike ne moraju da budu problem, ali mogu pomoći parovima da bolje razumeju jedno drugo i lakše planiraju zajedničku budućnost.

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