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Smeška se, ali vam ne misli dobro: Ova osobina otkriva da vam neko želi zlo

Ako neko ima ovu osobinu, budite na oprezu.

Autor:  Vesna Vukadinović
12.07.2026.13:58
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Smeška se, ali vam ne misli dobro: Ova osobina otkriva da vam neko želi zlo
Foto: Printscreen | Printscreen/Youtube/Devil wears Prada
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Nemaju svi ljudi dobre namere, bez obzira na to što im niste ništa nažao uradili. Čak iako se na prvi pogled mogu činiti ljubaznim i dobronamernim, ne treba to da vas zavara. Neke osobe mogu želeti da vam naude, jer su ljubomorne, zavidne iz nekog njima znanog razloga ili su jednostavno takve - prirodno zlobne.

Takve osobe umeju vešto da skrivaju svoje pravo lice, a istina o njima izađe na videlo tek kada osetite njihove loše postupke na svojoj koži. Ipak, postoje neki znaci koji mogu da vas upozore na vreme.

Opsesija kontrolom je alarm

Najčešća osobina ljudi koji vam ne žele dobro jeste potreba za kontrolom. Oni žele da upravljaju svime, od sitnica u svakodnevnom životu do ponašanja ljudi u svom okruženju. U početku deluju brižno i zaštitnički, ali čim im dozvolite da vam se približe, pokušavaju da vam nameću svoje odluke i mišljenja i organizuju vam život iako im to ne tražite.

Podmeću drugima da bi sebe uzdigli

Ovakve osobe često šire ružne priče, tračeve i poluistine o drugima. Njihov cilj je da druge prikažu u lošem svetlu kako bi se oni osećali nadmoćnije i bolje od njih. Iza tog ponašanja najčešće se krije duboko nezadovoljstvo sopstvenim životom.

Laž kao sredstvo manipulacije

Svi ponekad slažu, a loše osobe lažu stalno i bez griže savesti. Laži koriste kako bi ostvarile svoj cilj, izazvale sažaljenje, pridobile nečiju pažnju, preuzele kontrolu ili izvukle neku korist. Njihove laži su uvek prepliću sa manipulacijom. Često se predstavljaju kao empatični, brižni i puni razumevanja, a u stvari, koriste emocije drugih kako bi ih usmerili tamo gde njima odgovara.

Intuicija je najbolja zaštita

Ako imate osećaj da vam neko ne želi dobro, verujte sebi. Intuicija prepozna opasnost pre nego što je um racionalno objasni. Ne morate ulaziti u sukobe, ali možete postaviti granice, udaljiti se od te osobe i sačuvati svoj mir.

Video:

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