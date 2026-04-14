Kako prepoznati opasnog manipulatora? Ovi znakovi pokazuju da vas narcis uvlači u svoju zamku. Takve osobe uvek žele da im se drugi dive, da dobiju ono što žele i često rade sve kako bi srozali tuđe samopouzdanje.

Oni žele stalno divljenje okoline, da budu u centru pažnje i da uvek ostvare svoje ciljeve. Narcisoidne osobe često koriste druge ljude kao sredstvo za postizanje svojih potreba, crpeći njihovu energiju i gradeći sopstveni osećaj važnosti i dominacije.

Narcisi se najčešće služe različitim oblicima manipulacije kako bi preuzeli kontrolu nad životom i emocijama druge osobe. Sebe prikazuju kao savršene i idealne partnere, dok istovremeno postepeno urušavaju vaše samopouzdanje i jačaju svoje.

Kako prepoznati opasnog narcisa

Jedna od osnovnih taktika koje koriste jeste emocionalna manipulacija i izazivanje osećaja krivice kod žrtve. Čak i kada ste svesni njihovih grešaka, oni brzo uspevaju da vam preokrenu percepciju i prebace krivicu na vas. U jednom trenutku poželećete da se udaljite, a već u sledećem ćete se izvinjavati za stvari za koje niste odgovorni.

Tokom ovog procesa narcisi dovode žrtve u takozvano šok stanje u kojem one počinju da preispituju svoje vrednosti, uverenja i način na koji doživljavaju stvarnost.

Dok narcisi izvrću istinu, žrtve sve više sumnjaju u sebe i postaje im teško da razdvoje šta je tačno, a šta nije.

U odnosu sa narcisoidnom osobom bićete stalno kritikovani, a narcis će pomerati granice, dok ćete vi vremenom biti sve manje sposobni da prepoznate šta se zaista dešava.

Veza sa narcisoidnom osobom može ostaviti dugotrajne posledice na mentalno i emotivno stanje žrtve. Takve osobe je najlakše prepoznati na samom početku odnosa, dok kasnije, kako veza odmiče, postaje sve teže da se iz nje izađe.

Kada prepoznate narcisoidno ponašanje, najbolje je da ne ulazite dublje u takav odnos. U suprotnom, možete upasti u zamku manipulativne osobe.

