Knedle za supu po bakinom receptu: Zbog njenog tajnog sastojka se ne raspadaju

Supa s knedlama je jedna od omiljenih mnogima. Da li vam se knedle za supu raspadaju ili budu tvrde? Verovatno ne napravite dobru gustinu smese ili ne stavite potreban odnos sastojaka. Otkrivamo vam tajnu savršenih knedli. Potrebno je dodati jedan sastojak u smesu.

1. Da ne bi bile gnjecave ili tvrde, stavite prašak za pecivo. Zahvaljujući njemu biće vazdušaste i ukusne, lepo će da narastu, a ne morate da čekate da smesa odstoji.

3. Kako knedle ne bi bile previše velike, stavljajte u supu pola kafene kašičice smese.

4. Kašičicu pre uzimanja smese za prvu knedlu zagrejte u supi, da se smesa ne bi zalepila za nju.

5. Za lep oblik knedli, smesu u kašičici oblikujte prvo o ivicu činije, tako će knedla imati pravilan oblik i biće glatka spolja.

6. Knedle spuštajte uvek u vruću supu.

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