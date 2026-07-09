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Pare će se slivati u novčanik kao reka: Nosite ovo u njemu i biće uvek pun!

Tajna privlačenja novca.

Autor:  Vesna Vukadinović
09.07.2026.21:15
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Pare će se slivati u novčanik kao reka: Nosite ovo u njemu i biće uvek pun!
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Postoje brojna narodna verovanja o tome kako privući novac i finansijsko blagostanje, a jedno od najpoznatijih odnosi se na lovorov list. Ova biljka, koja se često koristi u kuhinji, prema verovanjima ima i simbolično značenje povezano sa uspehom, srećom i prosperitetom.

Lovorov list u novčaniku

Prema narodnim verovanjima, lovorov list ima posebnu energiju koja može pomoći u privlačenju novca i ostvarenju želja. Veruje se da osoba koja nosi lovorov list u novčaniku ili torbi može privući finansijsku stabilnost, sreću i nove prilike za zaradu.

Lovor je kroz istoriju bio simbol pobede i uspeha, pa se i danas u mnogim kulturama povezuje sa napretkom i obiljem. Osim toga, smatra se da može delovati i kao zaštita od negativne energije koja može blokirati finansijski napredak.

Jednostavne navike za više novca

Kombinacija narodnih verovanja i feng šui saveta svodi se na jednostavne korake:

  • ubacite lovorov list u novčanik
  • održavajte novčanik urednim
  • izbegavajte gomilanje nepotrebnih stvari u novčaniku.

Iako ne postoje naučni dokazi da ova metoda garantuje finansijski uspeh, mnogi ljudi veruju da može pozitivno uticati na energiju, motivaciju i odnos prema novcu.

Video:

emb

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