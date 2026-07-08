Žuti kolač sa kajsijama: Recept s merama na kašiku, svima uspe!

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ŽUTI KOLAČ SA KAJSIJAMA
Sastojci:
300 g očišćenih kajsija
4 jaja
10 kašika šećera
16 kašika jogurta
16 kašika brašna
14 kašika ulja
1 prašak za pecivo
šećer u prahu za posipanje
Priprema:
Umutiti cela jaja sa šećerom, dodati jogurt, ulje i brašno pomešano sa praškom za pecivo. Masu sipati u podmazan i brašnom posut pleh, i peći u zagrejanoj rerni na 200 stepeni 10 minuta. Izvaditi, rasporediti očišćene polovine kajsija i vratiti u rernu. Peći još 20 minuta. Čačkalicom proveriti da li je kolač unutra pečen. Gotov hladan kolač posuti šećerom u prahu.
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