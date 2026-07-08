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Žuti kolač sa kajsijama: Recept s merama na kašiku, svima uspe!

Brzi kolač koji svi vole.

Autor:  Vesna Vukadinović
08.07.2026.17:47
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Žuti kolač sa kajsijama: Recept s merama na kašiku, svima uspe!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
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Napravite brzi kolač sa kajsijama po proverenom receptu. Mere su na kašiku, priprema je jednostavna, a rezultat je savršen domaći kolač. 
 
ŽUTI KOLAČ SA KAJSIJAMA
 

Sastojci:  

300 g očišćenih kajsija

4 jaja

10 kašika šećera

16 kašika jogurta

16 kašika brašna

14 kašika ulja

1 prašak za pecivo

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Umutiti cela jaja sa šećerom, dodati jogurt, ulje i brašno pomešano sa praškom za pecivo. Masu sipati u podmazan i brašnom posut pleh, i peći u zagrejanoj rerni na 200 stepeni 10 minuta. Izvaditi, rasporediti očišćene polovine kajsija i vratiti u rernu. Peći još 20 minuta. Čačkalicom proveriti da li je kolač unutra pečen. Gotov hladan kolač posuti šećerom u prahu.

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Video:

emb

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