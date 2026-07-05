Ako ovog leta tražite brz recept za sladoled, našli ste ga! Sladoled od lubenice, za koji su potrebna samo dva sastojka, postao je hit na društvenim mrežama. Ono što ga čini posebnim jeste to što se priprema direktno u polovini lubenice, bez aparata za sladoled, bez dodatog šećera i bez komplikovane pripreme.

Potrebna su samo 2 sastojka

Na prvi pogled deluje neverovatno da od pola lubenice i malo mleka može da nastane kremasti sladoled. Međutim, upravo je u tome tajna ovog viralnog recepta.

Prvo kašikom izdubite manje udulbljenje u polovini lubenice, a zatim je stavite u zamrzivač i ostavite preko noći.

Sledećeg dana u zaleđenu udubljenje sipajte malo mleka. Kašikom postepeno stružite smrznuti deo lubenice i istovremeno ga mešajte sa mlekom. Upravo ovaj postupak stvara kremastu teksturu pravog sladoleda. U videu možete pogledati kako se pravi.

Bez šećera i bez mućenja

Najbolje od svega je što nema potrebe za dodatnim šećerom, slatkom pavlakom ili veštačkim dodacima. Prirodna slatkoća lubenice daje desertu ukus, dok mleko doprinosi njegovoj kremastoj strukturi.

Poslužite odmah i uživajte u osvežavajućem letnjem desertu.

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