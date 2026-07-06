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Žene masovno stavljaju šećer u veš mašinu: Kad čujete razlog, i vi ćete to uraditi

Obavezni stavite šećer u mašinu kad perete odeću.

Autor:  Vesna Vukadinović
06.07.2026.16:50
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Žene masovno stavljaju šećer u veš mašinu: Kad čujete razlog, i vi ćete to uraditi
Foto: Shutterstock
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Odeća vremenom gubi intenzitet boje zbog nošenja i pranja, naročito tamni komadi garderobe. Međutim, postoji jednostavan trik koji može pomoći da vaša odeća duže izgleda kao nova. Ako ubacite malo šećera u mašinu, primetićete vidljivu razliku. Šećer deluje kao prirodni konzervans boje i osveživač tkanine.

Prirodno rešenje za čuvanje boje

U potrazi za prirodnim načinima održavanja garderobe, žene se okreću prirodnim sastojcima. Šećer i limun su dva iznenađujuće efikasna sredstva za očuvanje boje odeće i uklanjanje mrlja. Ove dostupne kuhinjske namirnice predstavljaju odličnu alternativu agresivnim hemikalijama koje se nalaze u komercijalnim deterdžentima.

Korišćenjem šećera kao prirodnog osveživača i limuna kao sredstva za uklanjanje fleka, možete poboljšati izgled i miris odeće. Jedna od manje poznatih prednosti šećera u pranju veša jeste njegova sposobnost da očuva boju tkanina. Bez obzira da li perete belu, crnu ili šarenu odeću, šećer može pomoći da tkanina zadrži prirodne nijanse i spreči da izbledi.

Ova metoda je posebno korisna za odeću koja se često pere i brzo gubi intenzitet boje.

Kako koristiti šećer za pranje odeće

Postoje dva jednostavna načina za primenu ove metode:

1. Potapanje odeće: Rastvorite nekoliko kašika šećera u vodi i potopite odeću na nekoliko sati pre pranja. Ovaj postupak omogućava šećeru da deluje kao zaštitni sloj za boju.

2. Direktno u mašinu: Ako nemate vremena za potapanje, dodajte šećer direktno u veš mašinu, u pregradu za deterdžent ili u bubanj. Ova brza metoda takođe pomaže u očuvanju boje i daje odeći svež miris.

Šećer produžava trajanje boje odeće, sprečava da tkanine izblede, a pogodan je za sve vrste materijala. Osim toga, jednostavno i jeftino rešenje.

Video:

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