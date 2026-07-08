Dok će pojedini znakovi uživati u romantičnim trenucima i novim poznanstvima, drugi će morati da pronađu balans između obaveza i želje za opuštanjem. Evo šta zvezde predviđaju za period od 10. do 12. jula.

Ovan

Vikend vam donosi nalet energije i želju za akcijom. Iskoristite slobodno vreme za druženje ili kraće putovanje. Na ljubavnom planu moguć je susret koji će vam popraviti raspoloženje.

Bik

Posvetite se sebi i porodici. Prijaće vam mirna atmosfera i razgovori sa dragim ljudima. Finansije držite pod kontrolom i izbegavajte impulsivne kupovine.

Blizanci

Bićete u centru pažnje gde god da se pojavite. Vikend je odličan za nova poznanstva, izlazak i zabavu. Slobodni Blizanci mogli bi da upoznaju zanimljivu osobu.

Rak

Potrebno vam je više odmora nego inače. Ne opterećujte se tuđim problemima i pronađite vreme za aktivnosti koje vas ispunjavaju. Partner će ceniti vašu iskrenost.

Lav

Pred vama su uzbudljivi dani puni poziva i novih planova. Moguće je spontano putovanje ili druženje koje će vam ostati u lepom sećanju. Ljubav cveta.

Devica

Pokušajte da se ne opterećujete sitnicama. Vikend je idealan za sređivanje doma i završavanje obaveza koje dugo odlažete. Jedan razgovor može rešiti nesporazum.

Vaga

Romantična energija prati vas tokom celog vikenda. Partner će želeti više zajedničkog vremena, dok slobodne Vage mogu doživeti prijatno iznenađenje preko prijatelja.

Škorpija

Moguće su manje tenzije zbog različitih planova sa bliskim osobama. Ne donosite nagle odluke i izbegavajte rasprave. Već krajem vikenda atmosfera postaje mnogo mirnija.

Strelac

Avanturistički duh dolazi do izražaja. Putovanje, izlet ili boravak u prirodi doneće vam novu energiju. Ljubavni život postaje dinamičniji nego prethodnih dana.

Jarac

Vreme je da usporite tempo i posvetite se sebi. Ne razmišljajte previše o poslu. Vikend donosi priliku za kvalitetan odmor i iskrene razgovore sa porodicom.

Vodolija

Prijatelji će imati važnu ulogu ovog vikenda. Očekuje vas mnogo smeha, zanimljivih susreta i novih ideja. Moguća je neočekivana vest koja će vas obradovati.

Ribe

Intuicija će vam biti izuzetno naglašena. Poslušajte unutrašnji osećaj kada je reč o ljubavi ili važnoj odluci. Vikend je povoljan za kreativnost, opuštanje i vreme provedeno sa voljenim osobama.