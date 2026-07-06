Kajsije su jedno od omiljenih letnjih voćki i važe za pravi izvor vitamina i antioksidanasa. Ipak, iako imaju brojne zdravstvene prednosti, kod pojedinih ljudi mogu izazvati ozbiljne probavne tegobe.

Zašto su kajsije dobre za zdravlje?

Kajsije su niskokalorične, u 100 grama imaju oko 48 kalorija, zbog čega su odličan izbor za laganu užinu. Bogate su vitaminima A i C, kao i gvožđem, kalijumom i drugim važnim mineralima.

Sadrže i karotenoide, antioksidanse koji mogu doprineti očuvanju zdravlja srca, krvnih sudova, kože i vida, kao i zaštiti organizma od oksidativnog stresa.

Ko bi trebalo da ograniči unos kajsija?

Prema rečima lekara, najveći problem nastaje kada se odjednom pojede veća količina kajsija. Tada se mogu javiti:

bol u stomaku,

nadimanje,

pojačano stvaranje gasova,

dijareja,

grčevi u crevima.

Poseban oprez savetuje se osobama koje imaju sindrom iritabilnog creva (IBS).

Zašto kajsije mogu da izazovu tegobe?

Kajsije sadrže voćne kiseline, vlakna i određene ugljene hidrate koji se kod osoba sa sindromom iritabilnog creva teže vare. Zbog toga mogu izazvati nadutost, bolove, gasove i poremećaj rada creva, naročito ako se jedu u većim količinama ili na prazan stomak.

Stručnjaci savetuju da osobe sa osetljivim digestivnim sistemom prate kako njihov organizam reaguje na ovo voće i, ukoliko primete tegobe, ograniče njegov unos ili se posavetuju sa lekarom.

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