Vesti
Alo!

Porodica

Čula sam jeziv krik iz veš mašine: Kad sam otvorila vrata, sledila sam se!

Nakon 30 sekundi iz mašine se začuo užasan zvuk.

Autor:  Vesna Vukadinović
18.06.2026.21:47
0
Čula sam jeziv krik iz veš mašine: Kad sam otvorila vrata, sledila sam se!
Foto: Printscreen | TikTok
Muva se ko s kim stigne! Radnica na brodu otkrila kako izgleda ljubavni život posade
Foto: Printscreen | YouTube
 Muva se ko s kim stigne! Radnica na brodu otkrila kako izgleda ljubavni život posade
Prethodna vest
Sve žene počele da prskaju sirće ispod kreveta: Kad čujete razlog, i vi ćete to uraditi
Foto: Shutterstock | ShenAna
 Sve žene počele da prskaju sirće ispod kreveta: Kad čujete razlog, i vi ćete to uraditi
Sledeća vest
 
 

Jedna žena podelila je na društvenim mrežama jezivo iskustvo. Sve je počelo sasvim uobičajeno. Ubacila je veš u mašinu, sipala deterdžent, uključila program i zatvorila vrata.

Tridesetak sekundi kasnije začula je, kako kaže, najintenzivnije zavijanje i cviljenje koje je ikada čula od svoje mačke. „Takav zvuk nikada u životu nisam čula“, rekla je u videu, priznajući da se tresla od šoka.

Odmah je dotrčala nazad, pritisnula dugme za gašenje i čekala da se voda ispusti, što joj je delovalo kao večnost. Kada je konačno otvorila vrata, unutra je ugledala svoju prestravljenu mačku.

 
 
embed
 

Izvukla ju je, umotala u peškir i držala u naručju, dok se životinja tresla od straha. U snimku u neverici žena kaže: „Ne mogu da verujem da se ovo upravo dogodilo, upravo sam oprala mačku u mašini.“

Video je ubrzo postao viralan i prikupio više od 14 miliona pregleda, uz hiljade komentara. Mnogi su joj savetovali da odmah odvede ljubimca kod veterinara, jer se moguće povrede ne moraju videti na prvi pogled. Drugi su pokušali da ublaže šok šalom, dok su treći izrazili razumevanje i saosećanje.

Mačke obožavaju topla, zatvorena i mračna mesta, a bubanj veš mašine ili sušilice može im delovati kao savršeno sklonište. Zato pre svakog pranja obavezno proverite unutrašnjost mašine.

Video:

embed

tiktok video Veš mašina kućni ljubimci mačka alo najzena mačka u kući

Povezane vesti

Plivaće u parama do 2031. godine! Za 4 znaka horoskopa neće više biti besparice
Foto: Shutterstock | RomanR
horoskop

Plivaće u parama do 2031. godine! Za 4 znaka horoskopa neće više biti besparice

23:05 | 0
Vojna metoda za uspavljivanje: Zaspaćete za 2 minuta bez lekova
Foto: Shutterstock | antoniodiaz
provereno!

Vojna metoda za uspavljivanje: Zaspaćete za 2 minuta bez lekova

22:40 | 0
Sve žene počele da prskaju sirće ispod kreveta: Kad čujete razlog, i vi ćete to uraditi
Foto: Shutterstock | ShenAna
super trik!

Sve žene počele da prskaju sirće ispod kreveta: Kad čujete razlog, i vi ćete to uraditi

22:14 | 0
Muva se ko s kim stigne! Radnica na brodu otkrila kako izgleda ljubavni život posade
Foto: Printscreen | YouTube
tajne

Muva se ko s kim stigne! Radnica na brodu otkrila kako izgleda ljubavni život posade

21:20 | 0
Devojčice sa ovim imenom prati sreća: Simbol je uspeha, dobrote i radosti
Foto: Shutterstock | Maria Symchych
prelepo

Devojčice sa ovim imenom prati sreća: Simbol je uspeha, dobrote i radosti

20:53 | 0
Komentari (0)

Porodica

Devojčice sa ovim imenom prati sreća: Simbol je uspeha, dobrote i radosti
Foto: Shutterstock | Maria Symchych

Devojčice sa ovim imenom prati sreća: Simbol je uspeha, dobrote i radosti

20:53 | 0
„Osam godina sam čuvala unuke svaki dan, a onda su mi rekli da više vole drugu baku“ Njena odluka je sve zaprepastila
Foto: Printscreen

„Osam godina sam čuvala unuke svaki dan, a onda su mi rekli da više vole drugu baku“ Njena odluka je sve zaprepastila

18:42 | 0
Ljubav stanuje negde drugo: Ovo su znakovi da muškarcu nije istinski stalo do vas!
Shutterstock

Ljubav stanuje negde drugo: Ovo su znakovi da muškarcu nije istinski stalo do vas!

16:52 | 0
Zašto deca malu maturu doživljavaju kao pitanje života i smrti? Psihološkinja otkriva šta stoji iza ogromnog pritiska
Foto: Printscreen | Printscreen

Zašto deca malu maturu doživljavaju kao pitanje života i smrti? Psihološkinja otkriva šta stoji iza ogromnog pritiska

14:03 | 0
Najsrećniji ljudi na svetu ne ustaju ranije niti rade više: Njihova tajna krije se u ovih 5 navika
shutterstock

Najsrećniji ljudi na svetu ne ustaju ranije niti rade više: Njihova tajna krije se u ovih 5 navika

12:35 | 0
Problem koji nastaje tiho, a otkrije ga mala matura! Psiholog za Mame.rs: Ta navika je lepljiva!
Foto: Printscreen

Problem koji nastaje tiho, a otkrije ga mala matura! Psiholog za Mame.rs: Ta navika je lepljiva!

17:38 | 0
MAMA TOK: Tate kupuju skupe patike, a mame nemaju ni za jogurt
Foto: Printscreen | Printscreen

MAMA TOK: Tate kupuju skupe patike, a mame nemaju ni za jogurt

16:42 | 0
Nikada ne biste ovo stavili na lubenicu: Ljudi su odlepili za tim fantastičnim ukusom!
Foto: Shutterstock

Nikada ne biste ovo stavili na lubenicu: Ljudi su odlepili za tim fantastičnim ukusom!

16:03 | 0
„Zašto ti nisi zgodna?“ Srpkinju ovo pitao sin (9), njen snimak pokrenuo lavinu
Foto: Printscreen | TikTok

„Zašto ti nisi zgodna?“ Srpkinju ovo pitao sin (9), njen snimak pokrenuo lavinu

13:46 | 0
Ako pijete crnu kafu bez šećera, imate redak dar: Vaš život je unapred zapečaćen!
Foto: Shutterstock | shutterstock

Ako pijete crnu kafu bez šećera, imate redak dar: Vaš život je unapred zapečaćen!

12:28 | 0

Najnovije

Najčitanije

2H

Plivaće u parama do 2031. godine! Za 4 znaka horoskopa neće više biti besparice

2H

Vojna metoda za uspavljivanje: Zaspaćete za 2 minuta bez lekova

3H

Sve žene počele da prskaju sirće ispod kreveta: Kad čujete razlog, i vi ćete to uraditi

3H

Čula sam jeziv krik iz veš mašine: Kad sam otvorila vrata, sledila sam se!

4H

Muva se ko s kim stigne! Radnica na brodu otkrila kako izgleda ljubavni život posade

1D

Ako ovako perete kosu, ostaćete ćelavi: Evo šta nikako ne smete raditi sa šamponom i regeneratorom

1D

I kad im idete niz dlaku, ne valja! Ovim astro znacima nikada nećete biti dovoljno dobri

1D

Ako pijete crnu kafu bez šećera, imate redak dar: Vaš život je unapred zapečaćen!

1D

Dnevni horoskop za četvrtak, 18. jun: Lav blista, Škorpija donosi veliku odluku

1D

Šokantno otkriće: Evo šta se dešava u vašem mozgu kada pojedete jednu bananu

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0