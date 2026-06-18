Čula sam jeziv krik iz veš mašine: Kad sam otvorila vrata, sledila sam se!

Jedna žena podelila je na društvenim mrežama jezivo iskustvo. Sve je počelo sasvim uobičajeno. Ubacila je veš u mašinu, sipala deterdžent, uključila program i zatvorila vrata.

Tridesetak sekundi kasnije začula je, kako kaže, najintenzivnije zavijanje i cviljenje koje je ikada čula od svoje mačke. „Takav zvuk nikada u životu nisam čula“, rekla je u videu, priznajući da se tresla od šoka.

Odmah je dotrčala nazad, pritisnula dugme za gašenje i čekala da se voda ispusti, što joj je delovalo kao večnost. Kada je konačno otvorila vrata, unutra je ugledala svoju prestravljenu mačku.

Izvukla ju je, umotala u peškir i držala u naručju, dok se životinja tresla od straha. U snimku u neverici žena kaže: „Ne mogu da verujem da se ovo upravo dogodilo, upravo sam oprala mačku u mašini.“

Video je ubrzo postao viralan i prikupio više od 14 miliona pregleda, uz hiljade komentara. Mnogi su joj savetovali da odmah odvede ljubimca kod veterinara, jer se moguće povrede ne moraju videti na prvi pogled. Drugi su pokušali da ublaže šok šalom, dok su treći izrazili razumevanje i saosećanje.

Mačke obožavaju topla, zatvorena i mračna mesta, a bubanj veš mašine ili sušilice može im delovati kao savršeno sklonište. Zato pre svakog pranja obavezno proverite unutrašnjost mašine.

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