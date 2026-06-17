U poslednje vreme mnoge žene se vraćaju jednostavnim i prirodnim rešenjima za pranje veša koja su koristile naše bake. Jedan od trikova koji poslednjih meseci privlači veliku pažnju jeste dodavanje lovorovog lista u veš mašinu.

Kako lovorov list utiče na veš?

Odeća vremenom gubi intenzitet boje i izgleda iznošeno. Upravo zbog toga mnogi posežu za prirodnim metodama koje mogu doprineti očuvanju izgleda tkanina.

Lovorov list u kombinaciji sa sodom bikarbonom može pomoći da odeća izgleda svežije, dok boje deluju življe i intenzivnije.

Potapanje odeće pre pranja

U šerpu sipajte vodu, dodajte 10 lovorovih listova i 4 kašike sode bikarbone. Mešavinu kratko prokuvajte, a zatim ostavite da se potpuno ohladi.

Nakon toga odeću potopite u pripremljenu tečnost i ostavite nekoliko sati. Kada završi tretman, operite je u veš mašini na uobičajen način.

Lovorov list ubacite u mašinu

Još jednostavniji metod podrazumeva da nekoliko lovorovih listova i malo sode bikarbone stavite u platnenu kesicu, zatvorite i ubacite u bubanj mašine zajedno sa vešom.

Veš potom operite na programu od najmanje 30 stepeni. Mnogi tvrde da se nakon pranja primećuje osvežen izgled tkanine i intenzivnije boje.

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